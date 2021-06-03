Автотроща у Рівному: на постраждалих чекає довготривале лікування, водія розшукують оперативники

Був у салоні позашляховика і ще один пасажир, який також втік.

На червоний вилетів на перехрестя, протаранив таксі, а потому ще й збив пішохода. У Рівному розшукують водія позашляховика, через якого постраждали четверо людей, а сам він із місця аварії втік. При цьому покинув у салоні пасажирку з розбитою головою.

Про це 3 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Коли колона машин почала рух, на перехрестя вже на червоне світло блискавично вилітає позашляховик. Таранить таксі, та так, що його відкидає на метри. А за секунду збиває іще й пішохода. І - тікає з місця ДТП.

Відео знімали вже очевидці. Біля розбитих машин збирається натовп. Дехто намагається відкрити таксі, де заблокувало водія та пасажира.

Безрезультатно. Потерпілих вдалося звільнити лише рятувальникам.

Збитий дорожній знак, стрічка, якою обгороджували місце ДТП та уламки від автомобілів – нині це нагадує про аварію, яка сталася.

До лікарні ушпиталили одразу четверо людей. Пасажирку позашляховика 25-річну дівчину з переломом основи черепа і пасажира таксі з численними травмами - до реанімації.

"Пацієнти госпіталізовані у реанімаційне відділення у важкому стані. Стан усіх пацієнтів є стабільний, але вони можуть потребувати довготривалого лікування у стаціонарних відділеннях", - зазначає лікар-анестезіолог інтенсивної терапії рівненської лікарні Андрій Гирак.

Водій таксі та потерпілий пішохід - у травматології. В останнього - забої та травма гомілки.

"Стан водія таксі так само стабільний, але має перелом лівої стегнової кістки і потребує оперативного лікування", - говорить лікар-травматолог рівненської лікарні Микола Чафонов.

А от водія позашляховика, який втік, залишивши свою пасажирку із розбитою головою, нині розшукують оперативники.

"Неможливо поки сказати, на кого зареєстрований транспортний засіб, адже можуть бути змінені номери", - повідомили у поліції.

Новини України: у Рівному водій протаранив таксі, збив 4 пішоходів, а потім втік з місця ДТП

Був у салоні позашляховика і ще один пасажир, який також втік - це ТСН стало відомо з власних джерел. Як все сталося, потерпілі - поки розповісти не можуть.

"Пацієнти поступали в шоковому стані. Момент ДТП вони не пам'ятають", - пояснює лікар.

Попереду ще низка експертиз. Зокрема аби визначити важкість травм потерпілих. А поки поліція просить свідків ДТП і тих, хто володіє інформацією про кермувальника – звязатися з ними.

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