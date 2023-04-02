Ажіотаж через електронні рецепти: в аптеках зник популярний знеболювальний препарат

Два дні тому, напередодні запровадження електронних рецептів, українці почали штурмувати аптеки - паніка виникла через те, що всі подумали - що за рецептами будуть продаватися усі ліки. Лише після цього Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, що з 1-го квітня правила не змінилися. Утім в аптеках через ажіотаж полиці вже суттєво спорожніли.

Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова провела рейд столичними аптеками і дізналась, яка ситуація там зараз.

Аптечний ажіотаж вщух. Люди вже не вишиковуються в черги за медпрепаратами. натомість зникли і ліки, які і раніше продавались за рецептом.

Кореспонденти ТСН аптеками столиці у пошуку популярного знеболювального препарату, який продається лише за рецептом. Фармацевт каже, два дні тому більшість препаратів змели з полиць. У кількох аптеках нам підтвердили, що цей засіб зник з полиць через надмірний ажіотаж.

Про те, що правила для купівлі ліків лишаються незмінними, у МОЗі запевнили вже після того, як люди почали штурмувати аптеки. Віктор Ляшко на своїй сторінці у соцмережах наголосив – перелік рецептурних препаратів не розшириться. Натомість люди скаржаться у соцмережах, що в аптеках зникли необхідні їм ліки.

"Від 1 квітня дозволяється не лише паперова форма, а й електронний рецепт оце і всі зміни", - каже завідувачка аптеки Леся Валова.

Ці зміни вже охрестили провалом комунікації від МОЗу. Головне, кажуть аптекарі, на чому слід було акцентувати увагу у відомстві – що перелік ліків не розширюватиметься. Як наслідок тепер, аби придбати призначений препарат, слід або зачекати нових постановок в аптеки, або купити аналог.

"Ажіотаж ми пов'язуємо з тим що люди мають хибну думку щодо того що всі лікарські засоби відпускатимуться за рецептом але це не так. Навіть люди похилого віку навчилися користуватися електронними рецептами. Я вважаю, що їх не варто боятись, можна сміливо отримувати та використовувати", - каже Леся Валова.

Гіпертонікам діабетикам та тим, хто страждає на астму електронні рецепти лікарі виписують вже кілька років. Впровадження е-рецепта не виключає і паперового варіанту призначення лікаря, наголошують у МОЗ. Повністю електронними рецепти стануть після припинення дії воєнного стану.

Ажіотаж в українських аптеках: що сталось

Від квітня 2023 року відпуск всіх рецептурних ліків буде здійснюватися лише за рецептом. Наразі паралельно з електронним буде діяти і паперовий рецепт. В Україні рецептурними є близько 60% зареєстрованих лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, можна буде, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта.

Через нерозуміння ситуації в Україні спалахнув ажіотаж в аптеках. Люди 31 березня намагались придбати різні ліки, щоб нібито встигнути за запровадження цих рецептів. У Києві та багатьох інших містах біля аптек були величезні черги.

Без рецепта від лікаря не можна буде придбати популярний знеболювальний і протизапальний засіб "Німесил" та його аналоги. Усі гормональні препарати відпускатимуть за рецептом, зокрема і гормональні контрацептиви. Навіть "екстрений" протизаплідний засіб "Постинор", який найефективнішій у першу добу після незахищеного статевого акту, не можна буде придбати без рецепта.

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