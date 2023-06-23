Ажіотаж на йодид калію: спеціалісти попереджають про небезпеку від препарату

В разі аварії на ЗАЕС треба уважно слухати лише офіційні джерела.

В аптеках - ажіотаж на йодид калію. Українці масово скуповують препарат, та вживати речовину для профілактики не можна, застерігають спеціалісти, йдеться в ТСН.

Президент звертається до всіх країн світу, аби вони могли допомогти запобігти катастрофі на ЗАЕС. Українці ж одразу після цього звернення рушили до аптек скуповувати таблетки калій йодиду. “Навіть не вистачало на складах цього препарату. Ми їм пояснюємо, що за рекомендаціями МОЗ, цей препарат приймається однократно”, - каже завідувачка аптеки Анастасія Бавенко.

Та чи варто проходити так звану "йодотерапію"!? “Боже вас збав, як кажуть у народі, приймати калій йодид просто так”, - застерігають медики.

Лікарі наголошують, що йодид калію – пігулка, яка може захистити від радіації, але нашкодити в разі використання задля профілактики. Препарат потрібно пити лише за реальної небезпеки радіаційного зараження – тоді як, кажуть експерти, витік радіоактивного йоду під час аварії на ЗАЕС – мінімальний. “Більшість блоків на цій станції перебувають у стані холодного зупину. Тобто вони не працюють. Радіоактивний йод утворюється лише на блоці, який працює”, - пояснює директор Інституту клінічної радіології, лікар-імунолог Анатолій Чумак.

Неконтрольоване вживання калій йодиду може призвести до безлічі побічних ефектів, серед яких, зокрема, рак щитовидної залози. “Оці рекомендації дивні про спиртовий розчин йоду, розчин “Люголя” – сховайте їх, тому що це недостовірна інформація, яка, на жаль, розходиться мільйонними тиражами”, - зазначають біологи.

В разі аварії на ЗАЕС треба уважно слухати лише офіційні джерела. “Міністерство охорони здоров’я, якщо воно визначить, що населення на тій чи іншій території країни має вживати препарати стабільного йоду – тільки після того ви можете це робити”, - кажуть спеціалісти.

Для цього в МОЗ розробили рекомендації, в яких дозах треба приймати йодид калію. 16 міліграмів потрібно дати дітям до 1-го місяця. Дітям від 1-го місяця до 3-х років - 32 мг. Від 3-х до 12-ти років - 62. А підліткам віком від 13-ти років, дорослим до 40-ка та вагітним - прописали 125 міліграмів речовини.

І головне, варто пам'ятати, що калій йодид – це локальний засіб, це не чарівна пігулка. Найкращий захист у разі ядерного інциденту – це захист відстанню, чим ви далі, тим спокійніше.

Тож не нехтуйте закликами до евакуації від місцевої влади, перебувайте в укриттях, ущільніть вікна та двері, вимкніть систему вентиляції, якщо терористи таки вдадуться до теракту. Зробіть запаси питної води та їжі. І стежте за офіційними джерелами інформації.

Нагадаємо, що в Україні розгортають штаби на випадок теракту на Запорізькій АЕС, в яких працюватимуть медики, рятувальники та поліція. Найближчими днями в країні планують провести навчання з перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів.

Читайте також:

Експериментальна терапія бійців у Рівному дала неочікуваний результат, який вразив навіть медиків: у чому фішка

Він зробив так, щоб дрони вибухали: в Києві попрощалися з унікальним командиром

Вціліли лише люстри на другому поверсі: херсонці намагаються щось врятувати, поки на їхніх вулицях квакають жаби