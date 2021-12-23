Ажіотаж у військкоматах: до кінця 2022 року більшість жінок повинні стати на військовий облік

Ажіотаж у військкоматах: до кінця 2022 року більшість жінок повинні стати на військовий облік

Українкам визначених професій віком від 18 до 60 років слід з'явитися до військкоматів - особисто і за місцем реєстрації.

Міністерство оборони України затвердило й оприлюднило перелік спеціальностей жінок, яким слід з'явитися до військкоматів. Це - сотні професій, серед яких навіть менеджерки, бухгалтерки та журналістки. На облік ставитимуть усіх здорових жінок, спеціальність яких є в переліку, віком від 18 до 60 років. Зробити це треба впродовж наступного року.

Про те, як відбуватиметься цей процес і чи готові до нього українки, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Відколи Міністерство оборони затвердило перелік галузей і професій для жінок, які повинні перебувати на військовому обліку, для багатьох жінок військовий обов’язок стане реальністю.

“Захищати Україну ніколи не пізно. І саме зараз назріла необхідність створення такого документа, який дозволив нам, військовим, бачити тих жінок, яких ми можемо використати під час захисту нашої держави. Тому народився цей наказ”, - пояснив потребу цієї новації головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У переліку для жінок, які повинні стати на облік, безліч популярних професій - як-от програмістки, юристки, адвокатки, прокурорки, судді, працівниці ресторанів та готелів, бухгалтерки, діловодки, рекламниці, секретарки, мисливиці, сторожихи, інкасаторки, малярки, теслярки, будівельниці, професійні спортсменки, тренерки.

А ще у переліку є музикантки. Українська співачка Мята каже, що ще не чула про необхідність іти до військкомату, але запевняє, що пручатися не буде.

“Ми виїжджати нікуди не збираємося. Ми будемо тут у своїй країні. І будемо захищати свою землю. Тільки так”, - говорить вона.

Працівниці музею історії Києва, які наразі готують різдвяну виставку, теж стануть військовозобовязаними.

“Підемо і станемо. Я думаю, що це буде такий наш прояв солідарності, враховуючи той факт, що Україна воює вже не один рік”, - кажуть в музеї.

З’явитися до військкоматів мають і журналістки, які у випадку воєнних дій працюватимуть у пресцентрах, адже війна ведеться також інформаційна.

Щоправда, у командуванні Сухопутних військ на спеціальному брифінгу роз’яснили, що українок лише беруть на облік, а не кличуть служити.

“Проводиться якісна та кількісна характеристика всіх військово-облікових спеціальностей. Тільки при крайній необхідності такі військові спеціалісти-жінки будуть використані на військовій службі - у разі введення воєнного стану і в особливий період під час мобілізації”, - наголосив начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач.

Жінкам, які підлягають військовому обліку, слід з'явитися до військкоматів - особисто і за місцем реєстрації. Там написати заяву і прихопити із собою паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про одруження та народження дітей, а ще - довідку з роботи.

“Начальником територіального центру комплектування за місцем її реєстрації буде прийняте рішення, чи вона підлягає військовому обліку. Якщо вона підлягає обліку, то буде направлена для проходження військово-лікарської комісії за місцем свого проживання”, - пояснив військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування Валерій Куценко.

Стати на облік треба до кінця наступного року. Тих, хто цього не зробив - штрафуватимуть. Адміністративну відповідальність нестиме й роботодавець, який повинен проконтролювати, щоби його робітниці ставали на облік.

“Жінки не переживайте, це просто тепер кожна людина зможе відчувати себе частинкою Збройних сил”, - заспокоює радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

Скільки жінок має стати на облік, в командуванні української армії ще не кажуть. Лишень обіцяють, що графік роботи військкоматів переглянуть, аби уникнути черг

...Тим часом для учительки за фахом та маркетологині за професією Мар’яни військовий обов’язок — ніяка не дивовижа. Уже два роки поспіль по суботах вона проходить муштру в загонах тероборони, а по четвергах — у вечірній сержантській школі.

Днями їм уперше видали чималий новий комплект обмундирування. Зимовий одяг видали вперше і від цього трішки страшно. Можливо, будуть викликати на збори.

“Про дітей весь час думаю. Складне питання. Але я з’явлюся за наказом”, - говорить Мар’яна.

З’явитися за можливим наказом тепер доведеться багатьом жінкам країни.

Наступного року жінкам від 18 до 60 слід стати на військовий облік – повідомлення Міноборони

Нагадаємо, раніше у Командуванні Сухопутних військ повідомили, що алгоритм постановки на військовий облік для жінок не відрізняється від того, який уже діє для військовозобов'язаних чоловіків.

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