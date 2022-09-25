"Азовці" – особисті вороги Путіна: експерт пояснив, чому Росія погодилась на обмін

Серед "азовців", яких нещодавно обміняли, було дуже багато відомих імен. Які стали символами "Азовсталі", символами Маріуполя і особистими ворогами Володимира Путіна.

Військо-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.ua пояснив, чому кремлівський диктатор погодився на цей обмін та які важелі впливу ще має Україна.

"Азов" – це саме той підрозділ, який є кісткою у горлі російського режиму. Тому що саме цей підрозділ фактично блокував досить довгий час величезну кількість російських окупаційних військ. Вони нівелювали потенціал російських підрозділів, які були спрямовані на Маріуполь та блокували їхнє просування на інших напрямках. Саме Маріуполь став тією фортецею, в кордонах якої було знищено велику кількість російського потенціалу, який розраховували ще використовувати і на правому березі Дніпра. Ці люди – вони особисті вороги Володимира Путіна", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні в України більше полонених росіян, аніж у Росії полонених українців. Також важливим є те, що серед полонених росіян велика кількість саме офіцерського складу нищої, середньої та вищої ланки.

Також у полоні ЗСУ велика кількість людей специфічних, вузькоспеціалізованих професій військового напрямку, які необхідні росіянам, як професіонали.

"Хоча Росія і оголосила мобілізацію для війни проти України, дійсно професійних військових у них залишилось вже не так багато. У них не вистачає командирів підрозділу, офіцерів середньої ланки, у них немає професійних пілотів фронтових бомбардувальників, або ударних гелікоптерів, навіть для багатофункціональних гелікоптерів, призначених для транспортування вантажів. А в нас вони є – росіяни у полоні. Росія зацікавлена у їх поверненні, тому ми маємо більше важелів, аби тиснути на них щодо процесу обміну", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, ще близько 700 азовців залишаються у полоні, а Червоний Хрест родинам полонених радить тільки молитися.

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