"Азовці" після обміну влаштували для цивільних незвичний тренінг із вибухами і "кров'ю немовлят"

Влаштовують для цивільних тренінги із тактичної медицини, які дуже незвичні – це не лише накладання джгутів і зупинка крові.

Вони бились за Маріуполь, пройшли "Азовсталь" і російський полон, зокрема, в Оленівці, а нині, повернувшись додому, збирають гроші на допомогу українській армії і ведуть для цивільних курси тактичної медицини, йдеться в ТСН.

Бійці «Азову» - медик Асана Ісенаджиєв, який рятував людей у підвалах “Азовсталі”, і Геннадія на псевдо «Репортер», який заїхав на завод уже пораненим, у відносно спокійному Києві на своїх тренінгах доводять людей до надзвичайного стресу.

27-річний Асан Ісенаджиєв рік тому шукав розірвані судини українських бійців в Маріуполі. Кримський татарин Асан став упізнаваний завдяки цій світлині, де він в рукавичках у крові показує сердечко, а далі просто у підвалах “Азовсталі” записав звернення до турецького президента Ердогана із проханням про процедуру екстракшн.

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«Репортер», він же Геннадій, колись працював телеоператором, пішов служити до полку «Азов». У квітні минулого року Гена раАзом з підрозділом залишав правий берег Маріуполя, їхали на Азовсталь і потрапили під артобстріл. “Відірвало палець і пошкодило обличчя”, - розповідає він.

Обидва хлопці вже в травні 2022 року з “Азовсталі” потрапили у полон. Саме азовців росіяни уже рік воліють не віддавати під час обмінів, але Асану і Гені пощастило. “Абсолютний рандом, обміни, на мою думку, проходять абсолютно рандомно, ніякої закономірності в тих, кого міняють, не має”, - переконаний Геннадій.

Нині вони обидва на реабілітації. Кажуть, намагаються не згадувати через що пройшли. Однак постійно пам’ятають про друзів і побратимів, які загинули або досі в полоні.

Зараз вони влаштовують для цивільних тренінги із тактичної медицини, які дуже незвичні – це не лише накладання джгутів і зупинка крові. Найголовніша частина цього тренінгу – задимлений підвал. Хлопці з “Азовсталі” зробили все, щоби учасники тренінгу навчились рятувати людей в нестерпних умовах.

В напівосвітленому, задимленому підвалі інструктори кричать на учнів, поливають їх водою і підривають петарди. Їхнє завдання - навчити цих людей надавати допомогу потерпілим за умови найсильнішого стресу. Учасники тренінгу хлопцям вдячні. “Неочікувано, на адреналіні, але такі речі необхідно проходити”, - кажуть учні.

Асан і Гена наголошують, такі тренінги з димом і вибухами навіть неможливо порівняти з тим, що українські бійці проходять на фронті. Тренінги хлопці збираються проводити ще. Завдяки їм збирають донати на допомогу українським бійцям. Купують те, що може врятувати життя.

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