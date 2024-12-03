"Азовець" розкритикував підготовку мобілізованих: "Роздупляв хлопця, який почав воювати, коли я вчився зав'язувати шнурки"

Анатолій Леоненко поділився історією про бійця, якого належно не підготували до бою, натомість "змушували фарбувати якусь траву".

Боєць "Азова" Анатолій Леоненко на псевдо "Буйвол" розкритикував підготовку мобілізованих в Україні і розповів про сумний випадок на фронті.

Про це боєць, який у 18 років підписав контракт з "Азовом", а у 20 років зустрів у Маріуполі перші бої, розповів у розмові з Натою Островською ексклюзивно для ТСН.

Леоненко критично висловився про військову підготовку мобілізованих і заявив, що нічого не змінюється.

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"Нічого майже не змінюється. Змінюється тоді, коли з’являється новина, до якої ніхто не був готовий", – сказав військовий.

"Буйвол" також розповів про сумний випадок на фронті, коли йому довелося допомагати погано підготованому бійцю.

"Доводилось роздупляти 35-річних хлопців, тому що це були помилки їхніх командирів. Вони були ненавчені так, як потрібно. Вони не розуміли, що таке війна. Вони не були до цього морально готові. Я роздупляв хлопця, який почав воювати ще тоді, коли я вчився тільки шнурівки зав’язувати, грубо кажучи. Хлопець почав у 2014 році воювати, у 2014 році мені було 13 років. Ніхто не компостував йому мізки, щоб він займався, ходив і готувався до бою. А просто його змушували фарбувати якусь траву та відправляли на блокпости, і платили йому за це гроші. І коли прийшов час відбивати ці гроші, розуміння, куди він пішов працювати, він тоді не розумів, чому так, чому він у "кільці", а не інші. Цей хлопець загинув", – поділився захисник Маріуполя.

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До слова, напередодні головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про позитивні результати запровадження у всіх навчальних центрах нової програми базової підготовки з терміном півтора місяця.

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