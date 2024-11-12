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"Азовець" розповів, що його найбільше здивувало в Україні після звільнення з російського полону

"Азовець" розповів, що його найбільше здивувало в Україні після звільнення з російського полону

Арн

Арн зазначив, що він вдячний тим, хто не забуває про "азовців".

"Азовець" Арн, який є корінним жителем Маріуполя, потрапив до російського полону та розповів, що його здивувало в після звільнення. Він зазначив, що полонені не знали, наскільки їх підтримували українці. 

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко. 

"Коли я приїхав, я не знав, що нас так чекають і нас підтримують. Коли ти в полоні, ти в повній ізоляції. Ти не знаєш, що відбувається у світі. Ви у камері - ви постійно бачите день, ніч і тортури. А тут ти приїжджаєш з полону і мені кажуть - ти знав, що вас тут так підтримують, що вас так чекають. Я кажу, ні не знав. Мені дівчата показують відео в Інтернеті. І я такий - ого, раніше за слово "Азов" банили, а тепер нас весь світ чекає, нас підтримують. І це дуже круто", - каже він. 

Арн розповів, що після повернення з полону, попри високу температуру, він пішов на акцію, щоб подякувати людям за підтримку. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИ НЕ ЗНАЛИ, ЩО НАС ТАК ЧЕКАЮТЬ: ЗВІЛЬНЕНИЙ ПОЛОНЕНИЙ З АЗОВСТАЛІ про ЕМОЦІЇ від акцій підтримки

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