"Азовець", який 2,5 роки пробув у полоні, розповів, що росіяни їм говорили про теракт в Оленівці

Окупанти переконували українців, що вони нібито не вчиняли теракту.

"Азовець", офіцер Арн розповів, що росіяни намагались їх переконати у тому, що теракт в Оленівці влаштувала Україна.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко.

"Я не був у тому бараці, але я чув вибух, я чув крики людей. Це просто не можна описати словами. Якщо людина цього вживу не чує, цього не можна описати. Коли просто гинуть твої друзі по зброї, яких просто підступно підірвали", - сказав він.

Арн зазначив, що захисникам України росіяни розповідали, що це "українці вдарили по своїм".

"Вони намагались це розказати на Оленівці, промити мізки. І тоді, коли ми були етаповані в Таганрог", - сказав Арн.

Нагадаємо, Арн, який є корінним жителем Маріуполя, потрапив до російського полону та розповів, що його здивувало в після звільнення.

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