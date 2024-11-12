Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Азовець", який 2,5 роки пробув у полоні, розповів, що росіяни їм говорили про теракт в Оленівці

"Азовець", який 2,5 роки пробув у полоні, розповів, що росіяни їм говорили про теракт в Оленівці

Арн

Окупанти переконували українців, що вони нібито не вчиняли теракту.

"Азовець", офіцер Арн розповів, що росіяни намагались їх переконати у тому, що теракт в Оленівці влаштувала Україна.  

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко. 

"Я не був у тому бараці, але я чув вибух, я чув крики людей. Це просто не можна описати словами. Якщо людина цього вживу не чує, цього не можна описати. Коли просто гинуть твої друзі по зброї, яких просто підступно підірвали", - сказав він. 

Арн зазначив, що захисникам України росіяни розповідали, що це "українці вдарили по своїм". 

"Вони намагались це розказати на Оленівці, промити мізки. І тоді, коли ми були етаповані в Таганрог", - сказав Арн. 

Нагадаємо, Арн, який є корінним жителем Маріуполя, потрапив до російського полону та розповів, що його здивувало в після звільнення

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИ НЕ ЗНАЛИ, ЩО НАС ТАК ЧЕКАЮТЬ: ЗВІЛЬНЕНИЙ ПОЛОНЕНИЙ З АЗОВСТАЛІ про ЕМОЦІЇ від акцій підтримки

Читайте також: 

Ексклюзив! Вибух на Курахівській дамбі! ТСН новини 12:00 12 листопада

Ексклюзив! Вибух на Курахівській дамбі! ТСН новини 12:00 12 листопада

Повʼязані теми:

Наступна публікація