“Б’є по житловим масивам!”: Жданов розповів, куди цілить Росія та коли чекати наступного ракетного удару

Вранці 23 січня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог випустив 41 ракету різних типів. Половину з них вдалося збити силам протиповітряної оборони. Під атакою опинилися Київ, Харків та Дніпропетровщина.

Чим особлива чергова атака російських терористів, чому вони продовжують випускати ракети по Києву, якщо всіх їх збивають, та куди намагався влучити ворог, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чим особлива сьогоднішня атака

За даними Повітряних сил України, під час ранкової атаки 23 січня Росія випустила по території Україні 41 ціль різних типів. Із них 21 ціль вдалося збити.

“В основному це крилаті ракети та балістичні ракети комплексу “Іскандер”. На жаль, ракети Х-22 збити не вдалося. З одного боку під час атаки вони запустили все, що було. А з іншого — дійсно є особливість. Перша полягає в тому, що в ній не брали участь “шахеди”. І друга, яку ми вперше зустрічаємо — атака балістичними і крилатими ракетами була здійснена з дуже ретельним розрахунком часу підльоту”, — розповів Олег Жданов.

Тобто час підльоту до цілей крилатих дозвукових ракет і балістичних надзвукових ракет було здійснено майже одночасно, пояснив військовий експерт. За його словами, це необхідно для того, щоб максимально ускладнити роботу засобам протиповітряної оборони в Україні.

“Тому що різні засоби і різний характер цілей. Це ускладнює їх виявлення, захоплення і перехоплення”, — каже Олег Жданов.

Ракетний удар по Харкову 23 січня

Для чого ворог притримує “Калібри”

Під час ранкової атаки по Україні Росія не застосовувала “Калібри”, які тримає напоготові в Чорному морі. За словами Олега Жданова, кількість ракет у ворога, ймовірно, недостатня.

“Може пускові установки економлять. Тут багато може бути причин, чому “Калібрів” немає. Також це може бути пов’язане з тим, що, на мій погляд, вони сьогодні змушені передислокувати базу підготовки “Калібрів” із Севастополя до Новоросійська. А це займає дуже багато часу: переміщення обладнання, переміщення фахівців, їх розташування. І фактично вони можуть виводити носії у море, але ми не знаємо достеменно, заряджені вони чи ні”, — розповів військовий експерт.

Куди намагалася поцілити Росія

Росія змінила пріоритети, каже Олег Жданов. Раніше ворог намагався бити по енергетичній системі.

“На сьогоднішній день вони зрозуміли: навіть якщо покладуть нашу енергосистему, то це не назавжди, тобто вона підлягає відновленню, вона дуже гнучка. І найголовніше, що нам буде байдуже. Ми навчилися виживати навіть в умовах блекаутів: у нас є генератори, свічки, воду ми можемо дістати без насосів і таке інше”, — розповів військовий експерт.

За його словами, Російська Федерація переключилася на два типи цілей: військові об’єкти і житлові масиви.

“Військові об’єкти зрозуміло — вони намагаються знешкодити наш військово-промисловий комплекс або нашкодити Збройним силам України, знищуючи об’єкти. А житлові масиви потрібні їм для того, щоб дратувати суспільство. Тому що жертви серед цивільного населення викликають у народа страх, паніку, роздратування. Ну і Росія, скоріше за все, буде намагатися це використати, щоб примусити нас до перемовин і припинення вогню. Їм це вкрай необхідно, тому що армія Росії теж не нескінченна, є проблеми з її укомплектованістю, боєздатністю”, — каже Олег Жданов.

Навіщо РФ продовжує безуспішно атакувати Київ

Вранці, за даними заступника голови КМДА Миколи Поворозника, на Київ летіло близько 20 ракет. Усі вони були знищені силами ППО.

“Справа в тому, що Київ — це столиця. Тут іде вплив не тільки на нас із вами, жителів столиці, а й на всю світову спільноту. Уявіть собі сьогоднішній ранок. Посли всіх держав сиділи в укриттях і чекали, коли закінчиться тривога. І чули всі ці вибухи над Києвом”, — розповів Олег Жданов.

Якщо б Росія атакувала, наприклад, Житомир чи Івано-Франківськ, то це була б проблема України, каже військовий експерт.

“І лише б завтра Захід в деталях почав обговорювати це. А зараз вже всі телеграми з посольств відправлені, і всі світові засоби масової інформації обговорюють те, що сталося сьогодні в Києві. Це свого роду охоплення аудиторії для подальшого політичного тиску на світову спільноту. Вони проводять політику дегуманізації України і нашої дискредитації для того, щоб переконати західні країни, що нам не можна давати зброю. Тому й столиця, а не обласний центр, не районний центр і навіть не військовий об’єкт. На Київ пішло 50% всіх випущених цілей”, — розповів Олег Жданов.

Наслідки ракетного удару РФ по Києву 23 січня

Скільки часу РФ потрібно на підготовку до нової атаки

Прогнозувати, коли Росія може знову завдати масованого ракетного удару по Україні ми, на жаль, не можемо, каже військовий експерт.

“Ми можемо очікувати хоч сьогодні. Взагалі непередбачувані дії російського командування. Навіть сьогодні вдень повітряна тривога з літаками Ту-22М3 могла виявитися не хибною, не фальш-цілі. Одна-дві ракети могли б бути справжніми”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, у Росії сподіваються, що українці втомляться бігати до укриттів і скажуть уряду дати мир за будь-яку ціну.

“Цього і добивається Російська Федерація. Мєдвєдєв каже в своїх заявах, що Україна може відчувати себе в безпеці тільки в складі братської держави союзної. Лавров на Радбезі ООН каже, що вони миротворці і завжди були за перемовини”, — каже військовий експерт.

Навіщо Росія запускає фальш-цілі

Олег Жданов пояснив, коли Росія запускає фальш-цілі, як от сьогодні вдень, по ним не працює протиповітряна оборона.

“Тим ці цілі і відрізняються — вони не можуть довго їх тримати на екрані радарів. І далеко від себе, далі радіусу дії станцій радіоелектронних перешкод, яка імітує ці цілі, вони не можуть їх генерувати на екранах радіолокаційних станцій”, — розповів військовий експерт.

По ним ніхто не стріляє, але це постійно виснажує розрахунки систем ППО, каже Олег Жданов.

“Сьогодні був одночасний удар балістикою і крилатими ракетами. Скоріше за все, ворог переслідував мету в тому числі перевантажити систему ППО тим, що цілі різнотипові. Треба своєчасно відреагувати, які комплекси по яким цілям будуть працювати. Хто по балістиці, хто по крилатих ракетам. Але я думаю, що це сьогодні не головна мета РФ”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, у Росії вже зрозуміли, що українська ППО дуже стійка, надійна і виснажувати її — це просто марно витрачати ракети.

“А дратувати суспільство, вбивати цивільних, руйнувати цивільну інфраструктуру, сіючи серед населення хаос і паніку — ось це головна мета”, — вважає Олег Жданов.

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