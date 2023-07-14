Б'ють ногами, матюкають і стріляють: в Україні - нова хвиля жорстких вручень повісток військкомами (відео)

На Тернопільщині та Дніпропетровщині - нові конфлікти з військкомами, а в Одесі шукають таємних військових.

Протягом останньої доби в соцмережах з’явилось одразу декілька відео, на яких зафільмовано затримання цивільних людьми у військовій формі. Автори відео стверджують, що таким чином представники військкоматів виконують план з мобілізації. Згідно описів до відео, йдеться про затримання цивільних у Тернопільській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Наприклад, автор одного з відео зафільмував, як чоловіки у військовій формі, ймовірно, представники одного з військкоматів Тернопільської області, озброєні автоматами, затримують цивільного біля автобуса сполученням Микулинці-Тернопіль. Чоловік чинить опір, після чого йому наносять удар коліном в живіт. На адресу цивільного лунають фрази з матами: "Давай сідай на*й".

На відео також видно присутнього на місці події чоловіка у формі, схожу на поліцейську. Він намагається стримати чоловіка у військовій формі, тримає його за руки, але той вдарив цивільного ногою у живіт. При цьому чутно обурений голос жінки, яка каже: "Яке право мають зупиняти машину?"

Хоча в Тернопільському обласному ТЦК поки утримались від коментарів щодо цієї події, випадок для ТСН.ua прокоментували в обласній поліції.

На Тернопільщині працівники ТЦК грубо витягували пасажира з автобуса

"Ми бачили це відео в соцмережах, - розповів в коментарі для ТСН.ua речник Тернопільської облполіції Сергій Крета. – Відомості про це внесено в Єдиний журнал обліку про скоєння злочинів та правопорушень, але до нас ніхто не звертався".

Заштовхали в автобус не представники ТЦК

Аналогічне відео опублікували і одеські Telegram-канали. На запису можно побачити, як люди у військовій формі затримують цивільного. Той теж чинить опір, після чого був повалений на землю, отримав удар та був притиснутий ногою людини у військовій формі до землі. Врешті хлопця заштовхали до жовтого мікроавтобуса. Автор відео стверджує, що затриманий отримав удар в голову.

Крім цього, в одеських пабліках з’явилась інформація, що в місті начебто створені тимчасові пости, де видають повістки.

В Одеському обласному ТЦК сайту ТСН.ua повідомили, що зараз керівництво військкомата з'ясовує обставини цієї події і попередньо поки немає підтвердження, що люди у військовій формі – це працівники саме ТЦК.

На Одещині з'ясовують, хто жорстоко затримав цивільного

Згодом, після ретельнішого з’ясування обставин, керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в коментарі для ТСН.ua повідомила:

"На відео – не наш транспортний засіб, такого транспортного засобу в ТЦК немає, на відео – не співробітники ТЦК".

Наталія Гуменюк не виключила, що відповідні органи будуть з’ясовувати, що за подія зафільмована та хто є її учасниками.

Бійка та стрілянина на Дніпропетровщині

Своєю чергою, мешканці Дніпропетровської області в одному з Telegram-каналів оприлюднили відео, на якому можно побачити, що декілька людей у військовій формі, ймовірно, представники військкомату в зоні відпочинку наздоганяють чоловіка. Авторка відео стверджує, що таким чином представники військкомата видають повістки. До цього додала, що почула на адресу чоловіка, який тікав, фразу: "Стріляй по ногам". Згодом на відео лунає постріл у повітря. Хто саме його здійснив – автор відео цього не каже, але на ролику помітно, що руку до гори з якимось предметом підіймає чоловік у цивільному. Після цього один з військових повалив на землю цивільного. «Вони б’ють його!», - кричить авторка відео.

На Дніпропетровщині спілкування з військкомами закінчилось стріляниною

Наразі всі обставини цієї події з’ясовують правоохоронці. Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

"Матеріал зареєстрований, встановлено частину учасників події, зараз з ними спілкуються поліцейські. Із заявами до нас ніхто не звернувся. Матеріал ми зареєстрували по публікаціях в ЗМІ. Поліцейські наразі проводять перевірку та встановлюють всіх учасників події", - повідомила нам Ганна Старчевська.

За даними наших джерел в МВС, учасниками подій були в тому числі і представники ТЦК.

Чи мають право військкоми затримувати

Аналізуючи низку останніх інцидентів, адвокат Ростислав Кравець каже, що представники ТЦК взагалі не мають права затримувати фізичну особу.

"За законом у представників ТЦК немає повноважень затримувати та кудись доставляти. У них є інструмент – складання адміністративних протоколів, якщо особа ухиляється від мобілізації чи військового обліку. Інших повноважень у представників ТЦК немає. Те, що відбувається на вулиці, затримання – це перевищення влади та службових повноважень та викрадення людини. У поліції також немає затримувати особу та доставляти в ТЦК без відповідного рішення суду ", - повідомив нам Ростислав Кравець.

Він припускає, що працівники ТЦК можуть вдаватись до таких методів через те, що їм самим могли поставити умову – або вони укомплектовують військові частини тими, кого мобілізують, або йдуть служити самі.

Раніше повідомлялось про те, чи мають право військкоми заходити до житла.

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