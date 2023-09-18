"Б'ють, пакують!": після скандального відео у військкоматі Львова звернулися до чоловіків від 18 до 60 років

Стали відомі подробиці скандального та невдалого затримання цивільного людьми у військовій формі поблизу центра Львова.

Нагадаємо, днями в соцмережах поширили відео, на якому декілька чоловіків у військовій формі намагаються затримати та затягнути до мікроавтобуса цивільного. Той чинить опір, а згодом той, хто знімав відео, закликав припинити затримання.

"Отак у Львові пакують. Хлопець стояв на зупинці. Б'ють, пакують. Викликайте поліцію, що ви його чіпаєте! Відпустіть його, ви гірше ка*апів", - почав кричати автор відео військовим. Останні через це дещо розгубилися, що, можливо, дало хлопцеві можливість втекти.

Порівнявши кадри з відео з фотографіями вулиці Городоцької (льв'яни повідомляли, що саме на ній сталася ця подія), ТСН.ua з’ясував, що подія дійсно трапилася на цій вулиці, біля академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Станом на вечір 18 серпня львівський обласний ТЦК не підтвердив і не спростував того, що люди у військовій формі на цьому відео мають стосунок до військомату.

На наше запитання про те, чи представники ТЦК на цьому відео, у військкоматі повідомили, що свою позицію виклали на офіційній сторінці у Facebook.

В повідомленні ТЦК зазначається наступне: "Мережею інтернет поширюється інформація, що вказує на начебто неправомірні дії представників ТЦК та СП. По цьому факту керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів. Водночас нагадуємо громадянам віком від 18 до 60 років, що на час дії воєнного стану повинні постійно мати з собою документи, які посвідчують особу, та військово-облікові документи і за вимогою надавати їх для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів".

Своєю чергою правоохоронці нам повідомили, що попередньо із заявами про скоєння правопорушення в цьому випадку до них ніхто не звертався.

Раніше повідомлялося про те, з якими хворобами хребта, опорно-рухового апарату не мобілізують під час воєнного стану.

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