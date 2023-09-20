"Баба-Яга": ЗСУ показали унікальну українську зброю, яка до смерті лякає ворога

Українські захисники на фронті використовують безпілотник "Армії дронів", який наводить жах на росіян. Окупанти його прозвали "Бабою Ягою". Він знищує склади, живу силу та автівки окупантів. Цей важкий дрон наші пілоти застосовують переважно вночі, щоби бути менш помітними. А вдень - тестують його з новою вибухівкою.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Івана Петричака.

Чому "Баба Яга" лякає окупантів

Українські військові розповідають, що їхній дрон наводить жах на окупантів. Крім того він ще має і психологічний ефект, оскільки росіяни його дуже бояться.

"Вони його прозвали "Бабою Ягою". Ти не знаєш де воно. Воно тут, там", - каже військовослужбовець 57-ї бригади ЗСУ "Марті".

Шість гвинтів, стільки ж кріплень для боєприпасів, кілька акумуляторів і напис на фюзеляжі - “Армія Дронів". На них скидається грішми уся країна і вони - своє завдання виконують.

Український дрон

"Це смерть. Смерть на крилах ночі, як кажуть", - зазначають захисники України.

Цей дрон працює тоді, коли стемніє, тому і "на крилах ночі", додають українські воїни.

Як дрон працює по окупантах - бійці поділились відео

Ось одне з нещодавніх завдань. Розвідка виявила ворожий склад боєприпасів. Одним скидом міни - той вигорів до щенту.

"Воно там детонувало хвили 5-10. Феєрверк був у посадці", - каже "Марті".

Важкий дрон здатен піднімати до 20 кілограмів вибухівки, летить низько - аби бути точним, а роботу його гвинтів чути за кілька кілометрів. Саме через це - бойові вильоти лише в темну пору доби, засвітла ж - хлопці тестують різні конфігурації бомб.

"82-га міна. Зарекомендувала себе як засіб "кошмарення" ворожої піхоти", - каже український боєць.

Головна проблема - поважний вік. Виготовлені подекуди ще наприкінці минулого століття міни можуть давати осічки, пояснює пілот.

Як готують і хто є пілотами дрона

Вразити ворога дроном - то клорпітка робота. І починається вона з полігону. Так, скид за скидом - випробування дають зрозуміти що і як потрібно змінити, аби під час бойового завдання осічок не було.

На фронті саме один БПЛА за чотири місяці і вже спалив не один десяток окупантів, є підбита техніка. Його екіпаж - троє людей: командир - з Дніпра, пілот - зі Львова, а бомбер з Харкова. Разом вони спростовують найулюбленіший наратив російської пропаганди про, буцімто, розділену Україну. Хоч і говорять поки різними мовами - вони давно пліч-о-пліч.

Екіпаж дрона - командир, пілот та бомбер / Фото: ТСН

Бійці розповідають, що ніяких конфліктів через те, що вони з різних регіонів України між ними немає, бо мета спільна - перемога над російськими окупантами та вільна Україна.

"Сучасна війна - це коли дрон вартість від скількох до кількох десятків тисяч доларів - може знищувати техніку і живу силу противника вартістю в мільйони", - наголошує кореспондент ТСН Іван Петричак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українська "Баба Яга" ночами наганяє жах на окупантів!

Нагадаємо, раніше ТСН розповідала, як ці дрони знищують окупантів на захопленій частині Херсонщини.

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