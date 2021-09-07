Бабине літо в Україні: що говорять про погоду на осінь офіційні та народні синоптики

Бабине літо в Україні: що говорять про погоду на осінь офіційні та народні синоптики

В Україні значно потепліло, проте класичне бабине літо ще попереду.

Вночі прохолодно, а от удень — до плюс 20-ти. В Україні значно потепліло. Завтра температурні позначки поповзуть догори ще. А з четверга подекуди буде аж до 27 градусів. Але чи бабине літо вже це? Та чи холодними будуть решта осінніх місяців?

Про це 7 вересня у сюжеті ТСН.19:30 розповіли синоптики: офіційні та народні.

Сьогодні від самого ранку у столиці світить сонце. Удень повітря прогрілося аж до плюс 19-ти. Учора було значно прохолодніше. Тож люди вбрані хто в чому.

Та лікарі наполягають: роздягатися до білизни не варто. Мовляв, можна і не зчутися, як дістати переохолодження.

"Найчастіші симптоми і скарги пацієнтів після переохолодження це покашлювання, болі в горлі різної інтенсивності, нежить, закладеність носа", — розповідає лікарка-терапевтка Владислава Романюк.

У синоптиків новини більш обнадійливі. Кажуть: ось-ось повернеться справжнє тепло.

"У цю ніч буде 2-9 градусів тепла. Невеликі заморозки ще можуть бути у східній частині. Надалі денні максимуми завтра ще +13-18, а потім повертаються +20-25. У південних областях навіть вище — +26-27", — зазначає синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Погода в Україні: чи потішить українців бабине літо

Люди радіють: та це ж бабине літо. Але насправді це не так. Початок вересня був холодним. А тепер знову все стало на свої місця. Класичне бабине літо ще попереду.

"Такий період тепла ще може бути наприкінці вересня — на початку жовтня", — говорить синоптикиня Птуха.

Що буде потім, у гідрометцентрі сказати напевне беруться. Натомість, у пригоді стають прикмети народні.

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"Якщо на Покрову відлітали перелітні птахи, то осінь обіцяє бути короткою. Якщо у вересні був грім — осінь має бути теплою", — розповідає наукова співробітниця Національного музею народної архітектури та побуту України Аліса Шрамко.

Причому, здавна прогнози вміли робили навіть на зиму.

"Якщо рясно вродила ліщина, то зима обіцяла бути холодною. Якщо осінь була рясна на гриби, то зима буде рясною на сніги та морози", — зазначає Шрамко.

Ну а поки що радіємо осінньому теплу. Бо ще й наступного тижня різкого зниження температури не очікують. А от локальні дощі таки можливі.

Нагадаємо, що до України йде антициклон Hermelinde. Синоптикиня розповіла, яку цього тижня погоду він принесе.

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