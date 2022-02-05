Бабусине тепло: у Львові мешканки геріатричного пансіонату створили власний бренд

Жінки в'яжуть шапки, рукавички і шкарпетки.

У Львові кілька мешканок геріатричного пансіонату за допомогою волонтерів створили власний бренд: в’яжуть шапки, рукавички і шкарпетки на продаж. Реалізовують одяг через соцмережі. Для в'язальниць - це не лише додатковий заробіток, а й цікаве дозвілля.

Про успішний і теплий приклад соціального підприємництва розповість розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 5 лютого.

У клубі геріатричного пансіонату ці пані збираються раз на тиждень, але щодня в’яже кожна у своїй кімнаті.

"Я маю не згаяний час. Я чимсь занята. Маю задоволення, що я з ниток зробила готову річ і комусь та річ приємна", - розповідає мешканка пансіонату Богданна Дзюпин. В молодості жінка в’язала, бо був дефіцит одягу в крамницях. Нині - заради задоволення, розповідає пані Богдана. Тепер жінка охоче опановує нові модні техніки.

Передусім заради доброго самопочуття взялася за спиці та нитки пані Тамара Дронська. "Моторика пальців покращує мозковий кровообіг, це впливає і на ходьбу і на самопочуття. Для старших людей дуже важливо кровообіг", - каже вона.

Під час роботи жінки мовчать, бо, кажуть, через балачки можна пропустити петлю. Готові вироби волонтерки пакують до коробочок, додають листівки, які бабусі підписують власноруч. Розповідають, бувають великі корпоративні замовлення: фірми купують вироби для своїх працівників або передають до дитячих будинків.

У Львові мешканки геріатричного пансіонату створили власний бренд | Новини України

"Здебільшого купують вироби молоді люди собі, купують на подарунки. Наприклад, є замовлення одне - чоловік запитує, чи ми можемо доставити йому шкарпеточки в Америку", - каже комунікаційна менеджерка соцпідприємства Марія Оринчак.

Ціна за пару шкарпеток - 275 гривень, рукавички 350. Частину заробітку витрачають на закупівлю ниток і символічну оплату роботи майстрині, яка проводить майстер-класи, а 60% прибутку отримують в'язальниці. "Наші бабусі отримують в місяць від двох до чотирьох тисяч гривень", - розповіла співзасновниця проєкту Оксана Бриндзак.

Втім, головне не заробіток, кажуть волонтерки. Для самотніх бабусь з будинку престарілих передусім важливе спілкування, увага і відчуття потрібності.