"Бабуся на годину": як в Україні можуть заробити жінки пенсійного віку

В Україні з'явилася експериментальна платформа, яка може допомогти жінкам пенсійного віку знайти роботу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

У чому суть проєкту "Бабуся на годину"

Маркетплейс під назвою “єБабуся” створила українка, яка зараз живе у Польщі.

"Бабусі зможуть пропонувати свої послуги різних категорій — від приготування якоїсь домашньої їжі до вигулу собак або няньчення дітей. І молоді люди, ті, кому потрібна допомога старших, жінки, або загалом потрібна допомога зможуть цю послугу замовити", — каже авторка проєкту Ксенія Ларіна.

Ксенія Ларіна.

Проєкт "Бабуся на годину” працює ще у тестовому режимі. Сама ідея, каже Ксенія, спочатку була просто жартом в одному з її постів у соцмережі, в якому вона розмірковувала, чому б жінкам, які на пенсії, не допомагати по дому або просто підтримувати розмову і за це отримати додатковий дохід.

"Купа людей написала, що їм таке потрібно, що вони готові привести своїх бабусь або мам на платформу, щоб вони мали можливість трошечки дозаробити до пенсії, роблячи те, що вони і так роблять безкоштовно. І так вирішили реалізувати цей стартап", — каже Ксенія Ларіна.

Що кажуть користувачі сервісу

Маргарита вважає себе потенційним клієнтом такого сервісу. Мама двох синів — Влада та Андрійка. Чоловік на фронті, отже вихованням дітей займається сама. Часу аби ще поратися з господарством фізично не вистачає.

Маргарита з дітьми

"Не знаю чому, але старші люди викликають таку довіру велику і я вважаю, що все ж таки досвід спілкування зі старшими людьми у цих карапузів має бути обов'язковим. Тому "єБабуся", я вважаю, що це ідеально для таких мам, як я, тому що наші бабусі живуть далеко", — каже Маргарита Нодь.

Жінки розповіли, чому вони погодились на роботу

На роль “бабусі на годину” вже знайшлися й перші охочі — пані Ганна та пані Іванна. Вони подруги і обидві пенсіонерки. Живуть самі, тож зізнаються, що радо посидять і з дітьми, і наготують смачного обіду.

Пані Ганна та Іванна

Аби взяти участь у такому проєкті — як жінкам, котрі шукають заробіток, так і людям, котрі потребують їхньої допомоги — потрібно просто зареєструватися на платформі. Аби всі охочі змогли це зробити, авторка каже, форма буде не надто складною, щось на кшталт типового чату у вайбері. В разі ж, якщо тестова версія себе виправдає, проєкт треба буде доопрацьовувати, зокрема, передбачити форму для сплати податків — все як на звичайній роботі.

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