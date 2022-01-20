Бабуся та троє дітей могли згоріти живцем: підліток із сусідом витягли з охопленої вогнем хати цілу родину

Бабуся та троє дітей могли згоріти живцем: підліток із сусідом витягли з охопленої вогнем хати цілу родину

Харківські рятувальники нагородили героїв.

Харківські рятувальники нагородили підлітка і його сусіда, які забігли до охопленої вогнем хати та витягли з неї всю родину.

Як повідомляється 20 січня в сюжеті ТСН.16:45, сусід погорільців - 47-річний Василь Чередниченко - згадує, що того ранку його розбудила дружина, яка прокинулась від тріскоту шиферу.

Горіли і стіни, і дах, коли Василь забіг у двір. На вулиці стояли босі та напівроздягнуті двоє дітлахів із бабусею. Їх врятував найстарший онук Дмитро.

"Я спочатку виштовхнув бабусю, потім молодшого племінника. І найстаршу. І сам вистрибнув. А за середнім уже не зміг полізти", - розповідає 15-річний школяр Дмитро Гербут.

Тоді на допомогу кинувся Василь. Через двері шлях на вулицю був відрізаний, а тому довелося лізти у вікна. У палаючий дім він повертався тричі і зрештою знайшов 8-річного Тимофія, хлопчик лежав під ліжком.

Всі четверо дітей надихалися ядучого диму, але вже повернулися в школу.

15-річного Дмитра просто посеред уроку нагородили медаллю, а ще - грамотою за мужність.

Харківські рятувальники нагородили підлітка і його сусіда, які витягли з вогню родину | Новини України

"Страху особливо не було. Але там я злякався за своїх рідних", - зізнається хлопець та говорить, що тепер хоче йти в рятувальники.

Дмитро - сирота, живе з бабусею, допомагає їй у всьому. Зокрема, й ростити племінників - їхні матері - одна на заробітках, а інша має нову родину.

Василь, який витягнув із вогню хлопча, теж отримав нагороди.

Зараз погорільців прихистили родичі. В сільраді їм обіцяють підшукати житло.

Нагадаємо:

У Харківському районі у селі Покотилівка у пожежі загинули 45-річна жінка її 9-річна онука. Причина та остаточні обставини даної надзвичайної події встановлюються.

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