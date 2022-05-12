Бабуся загинула, дитина і матір втратили ноги: потерпілі через обстріли Краматорська розповіли про трагедію

Бабуся загинула, дитина і матір втратили ноги: потерпілі через обстріли Краматорська розповіли про трагедію

11-річний хлопчик з Донецької області фактично став опікуном для сестрички й матері.

Його рідних 8 квітня травмувало через ракету, яку випустили російські окупанти по людях у Краматорську. Тоді загинула бабуся хлопчика.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дівчинка - залишилася без обох ніг, мама - втратила одну кінцівку, їхня бабуся - загинула. Ярослава вберегло те, що на момент обстрілу він пильнував речі в приміщенні вокзалу.

Тікаючи від обстрілів з рідного Новгородського на Донеччині Наталя з дітьми, одинадцятирічними близнюками опинилися на вокзалі Краматорська. Стояли в черзі по чай, коли з неба полетіли російські ракети.

"Звуки такі були ніби летить щось, а потім мені заклало ліве вухо і різко в очах потемніло, коли я відкрила очі у мене різко почали пекти ноги. Я хотіла встати спочатку і втекти кудись, знайти маму, брата, але я не могла встати, будо дуже боляче, коли я подивилася на ноги я розплакалася", - згадує той трагічний день дівчинка.

11-річний Ярослав став опікуном для сестрички й мами, скалічених ракетою у Краматорську

Бабуся Таня загинула на місці. 11 річного Ярослава врятувало те, що на момент атаки він був в приміщенні вокзалу. Наталю з донькою сильно скалічило

"Хлопець, який підбіг я в нього попросила шнурок з капюшона, від дав, я Яні як не будь, скільки сил вистачило я їй затягнула", - каже мати дітей.

Далі військові взяли Яну на руки і повезли до лікарні Дніпра. Наталю - у Павлоградську лікарню. Там жінці ампутували ліву ногу і витягли з живота осколок. Яні довелося ампутувати обидві ноги. Мама з донькою побачилися за дванадцять днів на вокзалі сідаючи в евакуаційний потяг до Львова. Вони вже кілька тижнів під опікою тутешніх лікарів.

"Коли вони до нас були госпіталізовані були септичні рани, оскільки це важкі травматичні ампутації були, кілька разів поводилося хірургічна обробка ран, на сьогодні рани вже є в стадії загоєння і подальшим етапом це буде протезування", - каже завідувач хірургічного відділення лікарні святого Миколая Дмитро Грицак.

На реабілітацію і протезування родина поїде за кордон. Лікарі певні дівчинка зможе повернутися до звичного життя

"У неї збережені колінні суглоби. Тобто тут можна розраховувати на доволі функціональне протезування. І думаю, що навіть вона зможе танцювати", - каже завідувач хірургічного відділення лікарні святого Миколая Дмитро Грицак.

Родина розуміє, що попереду у тих тривале лікування в Америці, але вони вірять в нашу перемогу і мають одну мрію на трьох, щоб закінчилась війна.

Як повідомлялося, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, щонайменше 39 людей загинуло, ще 87 поранені.

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