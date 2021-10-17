Бачать на 50 км і розпізнають дрібні деталі: Україна почала застосовувати на Донбасі легендарні безпілотники

Бачать на 50 км і розпізнають дрібні деталі: Україна почала застосовувати на Донбасі легендарні безпілотники

На озброєнні української армії є поки що два "Байрактари".

ТСН.Тиждень побував на одному із найсекретніших військових об'єктів України – базі легендарних безпілотників "Байрактар", від яких шаленіють окупанти. Туреччина продала Україні два високотехнологічні авіакомплекси, через що ледь не посварилася з Кремлем. А Київ збирається купити ще чотири. А вже наступного місяця центр сервісу "Байрактар" почнуть будувати в Україні.

Про це 17 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Система, яка може змінити хід війни

Цей повітряний робот знищив сотні російських танків та бронемашин у Сирії, Лівії та на Кавказі. "Байрактар" перетворив на купу брухту новітні системи ППО, на які російська "оборонка" покладала великі надії.

Ця система може повністю змінити правила гри на українсько-російському фронті. Легендарні " Байрактари", які забезпечили Азербайджану перемогу у війні за Нагірний Карабах, вже працюють в Україні, в зоні операції Об'єднаних сил, виконують практичні завдання. Бачать майже все, що відбувається по той бік лінії фронту. І попри істерику Кремля, Туреччина погодилась збільшити український арсенал цієї унікальної зброї.

Журналісти ТСН - перші, які впритул побачили роботу "Байрактарів" на українській війні. Майже щодня крилаті розвідники піднімаються в повітря.

Кожен виліт - розвідувальний. Головне завдання — не пропустити приготування до наступу. "Байрактари" знімають об’єкти, які становлять потенційну загрозу для українських військових.

Найцінніша річ на цьому апараті – камера.

"Вона бачить на менше, ніж на відстань 50 кілометрів", - говорить військовослужбовець підрозділу БПЛА Микола.

Це означає, що "Байрактару" не треба перетинати лінію фронту. Усі переміщення ворожої техніки - від передових позицій і майже до кордону з Росією - повітряний робот бачить, як на долоні. Бачить навіть номери автомобілів.

Один безпілотний комплекс - це три крилаті машини, прив’язані до зеленого фургона. Пункт дистанційного пілотування контролює політ безпілотної машини. Всередині найбільша військова таємниця "Байрактарів". І це не залізо з радіоелектронною начинкою, а люди, які ним керують. Їх називають екіпажем - як і пілотів за штурвалами справжніх літаків. Вони пройшли підготовку в Туреччині. Увесь політ "Байрактара" оператори бачать так, нібито перебувають на його борту. Звідси екіпаж керує безпілотником, і, за потреби, завдає удару - в радіусі 150 кілометрів. Це пілоти нового покоління - їм не потрібні ні кисневі маски, ані висотні комбінезони, проте часом їхня ефективність вища, ніж у традиційній авіації.

Головне застереження, головна заборона перед зніманнями сюжету була не показувати обличчя.

"Це новітній зразок озброєння, його використовують для знищення противника. І саме через це обличчя операторів мають бути прихованими", - пояснив військовослужбовець.

Можливості комплексу вражають. Навіть якщо ворог знищить центр керування, розумний "Байрактар" повернеться та сяде на "бетонку" самостійно, в автоматичному режимі. А точність ударів крилатого дрона просто снайперська.

"Попадає в люк діаметром 30 сантиметрів. Це така високоточна бомба", - говорить військовослужбовець підрозділу БПЛА.

Зараз під його крилами — дві восьмикілограмові бомби МАМ-С. Це боєприпас лазерного націлювання, здатен уразити ціль із восьми кілометрів у яблучко. Коштує така точність недешево, як квартира в столиці.

"В разі загострення ми повинні застосувати ці боєприпаси та врятувати життя наших бійців", - каже військовослужбовець підрозділу БПЛА.

Будь-які наступальні дії "Байрактари" точно не проґавлять. Й окупанти добре це розуміють. Тому російська пропаганда, наче мантру, повторює "лякалку" про те, що турецькі дрони от-от бомбитимуть окуповані території. Утім, лазерні бомби застосують тільки у відповідь на спробу зламати українську оборону. Та лише кілька українських крилатих роботів, бодай і надсучасних, не зможуть зупинити орду.

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Шанс увійти до елітного клубу виробників високотехнологічних безпілотників

"На сьогоднішній день це є тактична перевага наших Збройних сил. Але, якщо їх буде більше, вони будуть стратегічною перевагою і будуть здатні на 100% змінити хід війни", - говорить військовослужбовець підрозділу БПЛА.

Ось чому Росія робить усе, аби Туреччина відмовилася продавати Україні безпілотники. Президент РФ Володимир Путін навіть шантажував Анкару, мовляв, зупинить потік російських туристів на турецькі курорти в разі появи цих безпілотників на Донбасі.

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Але коли Україна створила унікальний двигун для турецького дрона наступного покоління - українсько-турецький альянс став доконаним фактом. Тож попри російський шантаж, найближчим часом авіапарк українських ударних дронів може зрости до пів сотні одиниць. Та ще й український центр обслуговування "Байрактарів" починають будувати - вже в листопаді.

"Що стосується будівництва "Байрактар" в Україні, я вважаю, що цей проєкт уже відбувся. Була низка перешкод на шляху до його реалізації, але всі вони усунуті, і сьогодні ми з задоволенням відзначили, що є вже земельна ділянка, на якій буде збудовано завод", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Планують, що на цьому заводі збиратимуть "Байрактари" нового покоління - з елементами штучного інтелекту. Вони самі обиратимуть цілі та визначатимуть ступінь загрози. На міжнародних ринках зброї за такими крилатими роботами - черга на роки вперед. Для України це шанс увійти до елітного клубу виробників високотехнологічних безпілотників, утратити який просто не маємо права. Це питання виживання - у війнах майбутнього.

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