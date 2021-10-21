"Бачимо серйозне погіршення ситуації": епідеміологиня розповіла, чи чекати українцям локдауну на новорічні свята

В Україні циркулює більш агресивний штам коронавірусу.

На новорічно-різдвяні свята Україна, найімовірніше, перебуватиме в "червоній" зоні карантину через ситуацію з COVID-19.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

Вона констатувала, що нині ситуація з коронавірусом погіршується і ми це бачимо в загальній статистиці.

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"Ми поки що бачимо серйозне погіршення ситуації. Тому, я думаю, що до новорічних свят це може не вирішитися. Тобто, наймовірніше, ми будемо якраз в "червоній" зоні на свята", - висловилася епідеміологиня.

За її словами, наразі вже у жовтні в Україні фіксується значне навантаження на медичну систему, зокрема, через новий штам "Дельта". Він більш контагіозний.

"Хоча, здавалося б, система охорони здоров'я повинна була підготуватися до другої хвилі, має бути легше. Але, на жаль, ми маємо те, що маємо. Ситуація сьогодні погіршується. Можливо, це пов'язано з тим, що це більш агресивний штам", - зауважила Катерина Сояк.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, Київ найближчими днями потрапить до "червоної" зони карантину.

Раніше лікарка-неврологиня Наталія Бобрик розповіла, що навіть у молодому віці і за відсутності супутніх захворювань наслідки у разі зараження COVID-19 можуть бути фатальними. Наприклад, трапляються випадки рецидивуючого тромбозу судин. Пацієнтам у результаті доводилось ампутувати кінцівки.

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