"Бачить довкола ворогів": ким Путін замінив Шойгу і чому новий міністр оборони РФ небезпечний

Путін готується до затяжної війни - так про кадрові перестановки Кремля говорять аналітики Інституту вивчення війни. Напередодні російський диктатор змінив міністра оборони, секретаря Ради безпеки та зробив низку призначень у міністерствах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Що відомо про відставку Шойгу

Диктатор Путін вирішив, що Сергій Шойгу, який провів на майже 12 років, має піти. Втім, нове крісло для нього знаходять швидко - призначають секретарем Ради нацбезпеки країни-агресорки.

Шойгу залишився важливим і лояльним підлеглим, а іноді й цапом-відбувайлом, і Путіну, ймовірно, вигідно зберегти лідерство та досвід Шойгу на певній офіційній посаді.

Шойгу

Заміна російського міністра оборони у розпал війни з Україною - за словами експертів, може свідчити про бажання Путіна змінити стан речей у міністерстві. Нещодавно там вперше за тривалий час спалахнув корупційний скандал, і було заарештовано заступника Шойгу Тимура Іванова.

Аналітики Інституту вивчення війни вказують, що Путін може бути серйозно занепокоєним рівнем корупції та нецільового використання коштів у російському міноборони.

Що відомо про нового міністра оборони РФ

Втім, красномовніше про нову політику країни-агресорки свідчить саме кандидатура нового міністра. Відомство очолить цивільний держслужбовець - колишній віце-прем'єр і економіст Андрій Бєлоусов. Російські ЗМІ характеризують його як державника, що бачить "ворогів довкола Росії".

Бєлоусов

Бєлоусов відомий жорсткими поглядами - він виступає за розширену державну роль в економіці та її жорстке регулювання. А ще він вже двічі - у 2018-му та 2021-му - намагався вилучити у бізнесу гроші для тієї ж таки держави.

Саме призначення економіста на посаду міністра оборони, коли Росія переводить економіку на воєнні рейки, може свідчити про підготовку до затяжної війни. Ці перестановки на високому рівні після президентських виборів у Росії переконливо свідчать про те, що Путін робить значні кроки щодо мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки тривалої війни в Україні та, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.

Який пост займе Патрушев

Головною інтригою лишається доля російського чиновника, якого вважають другим після Путіна - фактичного глави всіх російських розвідок Миколи Патрушева. На його посаду секретаря Ради безпеки призначили Шойгу. А в документах вказали, наче звільнено Патрушева - "у зв'язку з переходом на інші роботу". Яку саме - розкрити у Кремлі обіцяють за кілька днів. В інституті вивчення війни зазначають - з огляду на важливість Патрушева для стабільності путінського режиму, посада, на яку призначать чиновника, чи яку для нього створять - дасть більше інформації про наміри країни-агресорки.

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Нагадаємо, на окупованій частині України підірвали авто російського депутата.

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