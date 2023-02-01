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Бачити мозком: боєць, який залишився без очей, намагається отримати для України технологію цифрового зору

Автор
Ірина МаркевичІрина Маркевич
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Бачити мозком: боєць, який залишився без очей, намагається отримати для України технологію цифрового зору

Влад хоче через свою історію надати максимального розголосу цим дослідженням, можливо знайдуться інвестори, які захочуть прискорити розробку технології.

Владислав Єщенко - військовий сапер повністю втратив очі під час бойового завдання.  Таким людям можуть допомогти нові технології так званого "цифрового" або "штучного" зору - це коли для зображення використовують не очі, а лише мозок. Поки що такі методи існують у вигляді експериментального лікування. Однак боєць разом з волонтерами мріє не просто отримати цифровий зір, а привезти цю технологію в Україну, щоб усі хто, через війну залишилися без очей, могли знов бачити, йдеться в ТСН

Влад родом з Горлівки, у  2014 році, коли ще був  школярем з батьком переїхали у у Слов'янськ. Коли Росія вдруге прийшла забирати його дім, Влад зібрався і пішов добровольцем. У цивільному житті Влад займався гуманітарним розмінуванням. Тому в  ЗСУ потрапив до інженерно-саперного взводу. Поранення Влад отримав у серпні 22-го неподалік Бахмута під час бойового завдання  - здетонували боєприпаси. “Одразу темрява, глухота. Холод настав дуже сильний, я пам'ятаю, як з мене зрізали броню полили водою і я відключився”, - пригадує чоловік.   

Він впав у кому на 10 днів, стан був критичним. У Влада було обпечене тіло і обличчя, частково втрачений слух, 30 осколків по всьому тілу. Його батько, пан Олександр каже, змінювалися лікарі, відділення, він вже втратив лік операціям - за життя сина боролися десятки фахівців. “Я з того дня, як його перевели до щелепно-лицьової, я грубо кажучи, прожив з ним 4 місяці у госпіталі”, - розповідає чоловік. 

Бійця наново вчили говорити, їсти і ходити і ледь зізналися йому, що очі довелося видалити. “9 серпня той Влад, який був раніше, загинув, жити треба вчиться заново. Якщо порівняти очі з яйцем, якщо його дуже сильно збовтати і вся консистенція перетворюється на однорідну масу, теж саме з оком відбувається. Врятувати їх неможливо, їх видалили щоб не було гангрени”, - пояснюють медики. 

В очних яблуках у Влада стоять протези, вони відповідають тільки за естетику. Друзі і знайомі бійця, ще під час його лікування у шпиталі, почали шукати технології, які допоможуть повернути Владу можливість бачити. На пошуки відгукнулася українська офтальмологиня у Празі - Тетяна Довжин. Тетяна розіслала запити в усі лабораторії світу, що займаються дослідженнями пов'язаними з зором. Професор Едуардо Фернандес, що працює в Іспанії відписав, що він працює над так званим "цифровим зором". “Стоїть камера на окулярах і передає зображення на датчик, в ній є програма, яка використовує штучний інтелект. Вона переформатовує інформацію і далі ця  інформація йде на наступний чіп, якій стоїть в зоровій корі головного мозку. Це зображення з сотні точок світлових, наприклад, якщо ми візьмемо стакан, вони не бачити цей стакан, вони будуть бачити зі ста точок стакан, цей штучний інтелект допомагає сформувати цей імпульс”, - пояснює Тетяна. 

Пані Тетяна була в лабораторії професора Фернандеса. Ця технологія себе добре показала на щурах - їм вживляли чіп у мозок. А нині команда отримала іспанську ліцензію, аби продовжувати дослідження з людьми. Однак поки чіп можна використовувати тільки впродовж 6 місяців. Двоє повністю незрячих пацієнтів  випробували технологію на собі, каже професор Фернандес. “У обох пацієнтів з’явилося часткове сприйнятті світу. Це не повноцінний зір, але вони можуть бачити лінії, навіть деякі літери. В нашій лабораторії є симулятор міста, і вони там тренуються, ходять і навіть бігають і не врізаються в предмети”, - каже професор.  

Другим етапом цього дослідження має стати чіп нової модифікації, його можна буде використовувати на постійній основі, а удосконалена програма матиме не сто точок, а значно більше, аби картинка у мозку була складнішою.  

Саме цього другого етапу досліджень чекає Влад. Він свідомо відмовився від поїздки в Іспанію і отримання цифрового зору на пів року. Замість цього, разом другом та волонтером організував благодійний фонд "Побачити Перемогу" і всі гроші, які українці  донатили на поїздку і його реабілітацію в Іспанії, в це п’ять мільйонів гривень, стали першим внеском фонду. Хлопці хочуть зібрати більше коштів аби готову технологію згодом викупити і зробити доступною українцям, які залишилися без очей. “Нам треба щось зробити, щоб ця технологія була в українців поки ми збирали гроші, до нас звернулися 13 людей”, - розповідають хлопці. 

На розробку нового чіпу може піти до 3 років. Влад хоче через свою історію надати максимального розголосу цим дослідженням, можливо знайдуться інвестори, які захочуть прискорити розробку технології. У світі людей, які не бачать 36 мільйонів, а в Україні таких військових і цивільних, щодня через бойові дії стає більше. Якщо технологію цифрового зору вдасться розвинути і згодом і викупити право на використання її в Україні - для Влада - це буде особистою перемогою. А перемогу України над Росією він мріє побачити маючи новий зір.

Допомогти фонду можна за реквізитами - "Побачити перемогу" Номер рахунку 5375 4112 0143 8111

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Дата публікації
Перегляди
1148
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