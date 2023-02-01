Бачити мозком: боєць, який залишився без очей, намагається отримати для України технологію цифрового зору

Владислав Єщенко - військовий сапер повністю втратив очі під час бойового завдання. Таким людям можуть допомогти нові технології так званого "цифрового" або "штучного" зору - це коли для зображення використовують не очі, а лише мозок. Поки що такі методи існують у вигляді експериментального лікування. Однак боєць разом з волонтерами мріє не просто отримати цифровий зір, а привезти цю технологію в Україну, щоб усі хто, через війну залишилися без очей, могли знов бачити, йдеться в ТСН.

Влад родом з Горлівки, у 2014 році, коли ще був школярем з батьком переїхали у у Слов'янськ. Коли Росія вдруге прийшла забирати його дім, Влад зібрався і пішов добровольцем. У цивільному житті Влад займався гуманітарним розмінуванням. Тому в ЗСУ потрапив до інженерно-саперного взводу. Поранення Влад отримав у серпні 22-го неподалік Бахмута під час бойового завдання - здетонували боєприпаси. “Одразу темрява, глухота. Холод настав дуже сильний, я пам'ятаю, як з мене зрізали броню полили водою і я відключився”, - пригадує чоловік.

Він впав у кому на 10 днів, стан був критичним. У Влада було обпечене тіло і обличчя, частково втрачений слух, 30 осколків по всьому тілу. Його батько, пан Олександр каже, змінювалися лікарі, відділення, він вже втратив лік операціям - за життя сина боролися десятки фахівців. “Я з того дня, як його перевели до щелепно-лицьової, я грубо кажучи, прожив з ним 4 місяці у госпіталі”, - розповідає чоловік.

Бійця наново вчили говорити, їсти і ходити і ледь зізналися йому, що очі довелося видалити. “9 серпня той Влад, який був раніше, загинув, жити треба вчиться заново. Якщо порівняти очі з яйцем, якщо його дуже сильно збовтати і вся консистенція перетворюється на однорідну масу, теж саме з оком відбувається. Врятувати їх неможливо, їх видалили щоб не було гангрени”, - пояснюють медики.

В очних яблуках у Влада стоять протези, вони відповідають тільки за естетику. Друзі і знайомі бійця, ще під час його лікування у шпиталі, почали шукати технології, які допоможуть повернути Владу можливість бачити. На пошуки відгукнулася українська офтальмологиня у Празі - Тетяна Довжин. Тетяна розіслала запити в усі лабораторії світу, що займаються дослідженнями пов'язаними з зором. Професор Едуардо Фернандес, що працює в Іспанії відписав, що він працює над так званим "цифровим зором". “Стоїть камера на окулярах і передає зображення на датчик, в ній є програма, яка використовує штучний інтелект. Вона переформатовує інформацію і далі ця інформація йде на наступний чіп, якій стоїть в зоровій корі головного мозку. Це зображення з сотні точок світлових, наприклад, якщо ми візьмемо стакан, вони не бачити цей стакан, вони будуть бачити зі ста точок стакан, цей штучний інтелект допомагає сформувати цей імпульс”, - пояснює Тетяна.

Пані Тетяна була в лабораторії професора Фернандеса. Ця технологія себе добре показала на щурах - їм вживляли чіп у мозок. А нині команда отримала іспанську ліцензію, аби продовжувати дослідження з людьми. Однак поки чіп можна використовувати тільки впродовж 6 місяців. Двоє повністю незрячих пацієнтів випробували технологію на собі, каже професор Фернандес. “У обох пацієнтів з’явилося часткове сприйнятті світу. Це не повноцінний зір, але вони можуть бачити лінії, навіть деякі літери. В нашій лабораторії є симулятор міста, і вони там тренуються, ходять і навіть бігають і не врізаються в предмети”, - каже професор.

Другим етапом цього дослідження має стати чіп нової модифікації, його можна буде використовувати на постійній основі, а удосконалена програма матиме не сто точок, а значно більше, аби картинка у мозку була складнішою.

Саме цього другого етапу досліджень чекає Влад. Він свідомо відмовився від поїздки в Іспанію і отримання цифрового зору на пів року. Замість цього, разом другом та волонтером організував благодійний фонд "Побачити Перемогу" і всі гроші, які українці донатили на поїздку і його реабілітацію в Іспанії, в це п’ять мільйонів гривень, стали першим внеском фонду. Хлопці хочуть зібрати більше коштів аби готову технологію згодом викупити і зробити доступною українцям, які залишилися без очей. “Нам треба щось зробити, щоб ця технологія була в українців поки ми збирали гроші, до нас звернулися 13 людей”, - розповідають хлопці.

На розробку нового чіпу може піти до 3 років. Влад хоче через свою історію надати максимального розголосу цим дослідженням, можливо знайдуться інвестори, які захочуть прискорити розробку технології. У світі людей, які не бачать 36 мільйонів, а в Україні таких військових і цивільних, щодня через бойові дії стає більше. Якщо технологію цифрового зору вдасться розвинути і згодом і викупити право на використання її в Україні - для Влада - це буде особистою перемогою. А перемогу України над Росією він мріє побачити маючи новий зір.

Допомогти фонду можна за реквізитами - "Побачити перемогу" Номер рахунку 5375 4112 0143 8111

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