"Бачу чорні крила і вибух": росіяни "Шахедом" атакували навчальний заклад

"Шахед" атакував училище / © tsn.ua

У Дніпрі лікують двох викладачів із селища Васильківка, чиє робоче місце в одну мить перетворилося на вогняну пастку.

Про пережите та плани на нову вступну кампанію просто з реанімації вони розповіли кореспондентці ТСН Ользі Павловській.

«Бачу чорні крила — і одразу удар»

Усе сталося в розпал робочого дня. Викладач Богдан Возняк та директор Олександр Миронець саме розмовляли, коли ворожий дрон-камікадзе влетів у сусідній кабінет приймальні.

Богдан Возняк, викладач училища: «Звук моментально. Я повернувся — і бачу чорні крила "Шахеда". І одразу удар. Б’є об підлогу, вириваються батареї. Все летить, трощить, все горить. Як я відкрив очі — чорний дим і вогонь».

Від безпосереднього удару перегородка між кабінетами впала, а чоловіків засипало уламками стін. На щастя, у самій приймальні, куди поцілив дрон, нікого не було.

Попри травми чоловік рятував будівлю училища

Директор Олександр Миронець очолює Васильківське училище рівно 30 років. Навчальний корпус, зведений ще 1944-го, педагоги та учні облаштовували власноруч. Дружина директора каже: для нього цей заклад — як третій син. Попри опіки та кров, що заливала обличчя, чоловіки кинулися рятувати будівлю.

Олександр Миронець, директор училища: «Величезний стовп вогню. Пам’ятаю, що нічого не видно було. Якось ми в двері намагалися вийти — а вони були привалені з іншого боку. Удвох ми якось їх відгорнули. І через полум’я оце вискочили. Ще й організували тушіння з переляку, хоча тушить, на жаль, там вже нічого. Критичні такі руйнування. Але що могли, то спасали».

Що кажуть медики

Нині обидва педагоги перебувають у реанімації Дніпра. Медики кажуть: стан пацієнтів вдалося стабілізувати, хоча лікування буде тривалим.

«Уламкові поранення і опіки виходять на перше місце. Ми намагаємося сьогодні компенсувати ці маленькі моменти. Я знаю, що їм сто відсотків пощастило», — коментує лікар реанімаційного відділення.

Навчання триватиме попри все

У Васильківському училищі навчаються понад 400 учнів: майбутні трактористи, ветеринари, бджолярі та кухарі. Директор запевняє: ворогу не вдасться зупинити освітній процес. Техніку заздалегідь вивезли до безпечного місця, а практичні заняття перенесуть на інші локації.

Навіть на лікарняних ліжках викладачі не втрачають оптимізму: вони вже обговорюють план нової вступної кампанії, аби восени училище знову прийняло першокурсників.

