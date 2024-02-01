Багата дружина й "сльози" на рахунку: що в декларації мера Львова Садового і де його повнолітні сини

Як з’ясувалося, обидва старших синів Садового не лише не пішли до війська, а публікували у своїх соцмережах знімки з різних куточків світу й насолоджувалися життям за кордоном під час війни.

Дедлайн у посадовців та чиновників вийшов – 31 січня був останній день, коли декларанти мали публічно показати свої доходи та майно. У коментарях читачі просили заглянути в декларацію мера Львова Андрія Садового. Тож, які статки у міського голови Львова, що має його дружина та діти, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Час сплив

31 січня був останній день, щоби подати декларацію, тож усі посадовці, які підпадають під декларування, мають відзвітувати про свої статки за 2021 та 2022 роки. Адже цю вимогу у 2022-му призупиняли. У НАЗК зізнаються, що в останній день на сайті відбувався справжній ажіотаж.

Що в декларація мера Львова і його дружини?

Втім, на відміну від багатьох колег, не став чекати кінцевих строків мер Львова Андрій Садовий. Читачі просили заглянути у його звіт. Отож, розповідаємо. Садовий на посаді від 25 квітня 2006 року й він сумлінно подав свою декларацію за 2022 рік ще у серпні 2023-го.

Мер Львова пише, що отримав у перший рік повномасштабного вторгнення понад 813 тисяч грн зарплати. У довоєнний, 2021 рік, його зарплата становила майже 789 тис. грн. А от що привертає увагу, то це інформація щодо рахунків.

Садовий каже, що на його рахунку в одному з банків лежить всього 5922 гривні. А що більше цікаво, дружина міського голови Львова заробляє в рази більше за чоловіка й має значно більше майна.

Земля і нерухомість

Ще з 2013 року Катерина Кіт-Садова володіє земельною ділянкою у Львові площею понад 700 квадратних метрів вартістю більше ніж пів мільйона гривень. Згідно з інформацією в декларації, знову ж таки дружина у 2014 році придбала будинок у Львові площею 660 квадратних метрів за понад 4,5 мільйона гривень, а Андрій Садовий має право на користування.

Крім цього, у 2017 році Катерина почала орендувати у Львівської міської ради землю площею у 43 квадрати вартістю у понад 65 тисяч гривень, а ще одну на понад 300 квадратів купила за понад 427 тисяч гривень.

Авто

Судячи з декларації, авто у самого Андрія Садового немає, принаймні, офіційно. Натомість на його дружині їх цілих два: SKODA KODIAK 2017 року за 968 тисяч 700 гривень, придбана у 2017 році, та MERSEDES-BENZ V300 2021 року випуску за 2 мільйони 374 тисячі 350 гривень. Цю автівку вона теж придбала у 2021 році.

У довоєнний 2020 рік дружина мера декларувала мінівен Merсedes-Benz Viano 2012 року, утім зараз у декларації його немає.

Медіахолдинг

Катерина Кіт-Садова є основною співвласницею медіахолдингу ПрАТ "ТРК Люкс", куди входить 24 канал, радіостанції "Люкс" та "Максимум", а також низка онлайн-видань, серед них і ZAXID.NET. Також Катерина Кіт-Садова має 400 тис. грн кредиту в банку. Крім цього, вона задекларувала 28 тис. доларів США та 430 тис. грн готівки.

Також вона має кредити в "Укргазбанку" та "ПриватБанку", взяті ще у 2021 та 2022 роках. На банківському рахунку дружина Садового зберігає 1172 гривні в одному і 5 тисяч 510 гривень в іншому.

На рахунку тещі Садового – 154 830 гривень. Небагато грошей на рахунках дітей: у Тадея-Луки 3295 гривень, у Михайла 43 гривні, в Антонія 226 гривень, а у Йосифа – 3202 гривні.

Скандал через синів Садового

Нагадаємо, що раніше ця сім’я втрапила у скандал. На початку повномасштабного вторгнення Андрій Садовий заявляв, що і його сини, як і інші, підуть до армії, коли досягнуть повноліття та закінчать навчання. На його думку, служити мають всі – як чоловіки, так і жінки – ну як в Ізраїлі.

Мер Львова тоді зауважив, що старший син був у військкоматі, навчається і ще не пройшов військову кафедру. Але тільки-но він її закінчить і отримає спеціалізацію — піде до армії.

То де ж сини?

Але згодом з’ясувалося, що обидвоє його старших синів не лише не пішли до війська, а публікували у своїх соцмережах знімки з різних куточків світу й насолоджувалися життям за кордоном під час війни. Натомість троє менших дітей мера, скоріше за все, залишились в Україні.

Водночас, 21-річний Іван-Павло Садовий у 2023 році вже закінчив бізнес-школу Ноттінгема у Британії. Про це дізналися журналісти, коли зазирнули на сайт вузу. І можна було б подумати, що він просто чекав на закінчення навчання й от-от повернеться на Батьківщину, але ні.

Та й схоже, робити цього не планує, адже він вже й працює у тому ж місті маркетологом, як зазначено у його профілі на LinkedIn. Паралельно хлопець подав заявку на стажування в Каліфорнії, що в США. А влітку, поки в Україні точилися бої, був у таборі "Пласту" у Швеції.

Тим часом його молодший на два роки брат, теж повнолітній, 19-річний Тадей-Лука не соромився постити в Instagram свої фото та відео з-за кордону. То він в Нідерландах спостерігав за качками у каналах Амстердама, то пив "Белліні" у Данії. До слова, щойно журналісти опублікували інформацію, хлопець профіль спочатку перейменував та закрив, а зараз він і зовсім недоступний. Цю інформацію Андрій Садовий не коментував.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Багата дружина й "сльози" на рахунку: що в декларації мера Львова Садового?

Нагадаємо, недавно Садовий запевнив, що піде воювати разом зі своїми п'ятьма синами, але не зараз.

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