Багато читають, займаються спортом і не люблять дистанційку: як COVID-19 змінив українських школярів

Багато читають, займаються спортом і не люблять дистанційку: як COVID-19 змінив українських школярів

Діти запевняють, що за два роки пандемії натхнення для своїх улюблених занять стало більше.

Попри відкриття напередодні шкіл у столиці, Львові та Івано-Франківську - ситуація з COVID-19 залишається нестабільною. Тож гарантії, що невдовзі діти знову не повернуться до навчання в онлайні, - немає. Водночас, дослідження соціологів свідчать - щодругий український школяр не хоче повертатися до дистанційного навчання. Також фахівці запевняють - коронавірус вплинув на життя дітей не менше, ніж на дорослих.

Про те, як змінилися українські діти під час пандемії - 22 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, соціологи дослідили - 80% дітей від 9 до 16 років вважають, що COVID-19 сильно вплинув на їхнє життя. І крім великого бажання навчатися за партами, українські школярі стали більше займатися спортом, а майже третина опитаних за дозвілля собі обирає - читання.

Те, що життя в карантин змінило їхніх дітей помітили і батьки. Діти встигають і уроки зробити, і на хобі знайти час. А також стали більш відповідальними та навчилися планувати свій час.

І це те, за що треба подякувати карантину кажуть фахівці.

"Вони навчилися бути на одинці і не страждати від цього, а заповнювати свій час. Діти говорили про те, що вони навчились організовувати свій час, бо над ними тепер не стоїть вчителька і вони самі мають знати, що для них важливо, що не важливо і скільки часу на це потрібно. Вони навчилися обробляти тонни інформації і самостійно робити висновки", - зазначає антропологиня, співавторка дослідження Тіна Полек.

Вплив карантину: як змінилися діти під час коронавірусної пандемії

"Деякі дружби розпалися, бо не могли спілкуватися вживу, деякі знайшлися у чатах та іграх. Їм не вистачало поїздок на природу і ті батьки, які могли собі дозволити вивезти їх за місто, це було дуже значуще для дітей", - говорить соціологиня, співавторка дослідження Тетяна Саніна.

Дослідження свідчить, що в дітей було достатньо особистого простору та більше часу на спілкування з батьками. Але головне – діти навчилися швидко адаптуватися до змін у їхньому житті.

Нагадаємо:

Суд на Буковині оштрафував батька, який не пускає дітей до школи. Понад рік четверо його дітей не з'являлися в навчальному закладі, бо батько переконаний - школа негативно впливає на їхній розвиток.

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