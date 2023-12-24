“Багато людей говорять російською”: військовий розповів, чи існує мовне питання на фронті

В армії немає мовного питання і ніяких проблем із цим. Є велика кількість людей, які говорять як українською так і російською.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA заявив колишній боєць “Азову”, боєць 3 ОШБр та інструктор “Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця” з позивним “Мактавіш”.

“Я сам на українську перейшов у 2017 році, до цього розмовляв або суржиком або російською. Моя особиста думка: держава має максимально українізуватися, ми маємо говорити українською, телебачення має бути українське, новини, державний апарат працювати українською. Але зараз, саме в цей момент, проблеми в військах із мовою немає. Так, вони може в окопах спілкуються між собою суржиком, українською, російською — це все в такій каші. Але в цьому немає ніякої проблеми”, — каже військовий.

За його словами, головне для військових зараз — виконувати свої задачі. А якою мовою вони будуть говорити не так важливо.

“Але має бути розуміння, що ми планомірно маємо підходити до того, що ми повністю будемо відходити від російського наратива, від російської мови і відновлювати нашу культурну спадщину. Тому що питання мови сильно роздуте зараз. Ми дуже сильно чіпляємося, що от русскоговорящий, от україномовний. Але ми забуваємо про те, як у нас занепадають національні музеї, якість української музики, яка зараз є і так далі. Ми питання мови дуже сильно торкаємося, а у всіх інших питаннях, які показують нашу ідентичність, ми на це “забиваємо”. Туди треба звернути увагу”, — розповів “Мактавіш”.

Він вважає, що питання мови у військових "відпаде" саме собою, коли у нас не буде проблем на війні.

“Тому що люди в принципі відчули потребу в зміні своєї думки. Коли ти умовно сидиш в окопі, а за 50 метрів від тебе сидить росіянин, який кричить “ну че, хохол, здавайся”. Просто на підсвідомому рівні з'являється відраза до цієї мови, і ти її сприймаєш агресивно. Воно просто з часом у військових відійде і люди перейдуть на українську мову. Якоїсь тотальної українізації теж робити не треба тому що це може призвести до спротиву. Тому що в нас такий український менталітет. Якщо до чогось примушують, ти будеш максимально цьому противитись, просто принципово навпаки”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць 3 ОШБр “МАКТАВІШ”: Поки що ми програємо і це треба визнавати! Кожен день — вирішальний!

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