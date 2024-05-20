"Багато людей святкуватимуть": що відомо про президента Раїсі і чи буде в Ірані боротьба за владу

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у вчорашній трощі вертольота. Напередодні іранські медіа поширювали суперечливу інформацію щодо аварії гелікоптера, але тепер уже визнали це офіційно. Аварія сталася під час повернення із закордонного відрядження до Азербайджану. Разом із політиком на борту був міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдуллахіан та інші посадоці. Ніхто з них не вижив.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Що відомо про авіатрощу, в якій загинув Раїсі

Пошуки гвинтокрила МІ-171, радянського виробництва, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші посадовці тривали до самого ранку.

Троща сталася, коли іранська делегація поверталася із зустрічі з президентом Азербайджану Алієвим. Вони разом відкривали греблю на прикордонній річці. Пошуками займалися десятки бригад надзвичайників. Погода аж ніяк не сприяла рятувальній місії - непроглядний туман, холод, бо вертоліт розбився в гірській місцевості, і суцільна темрява.

Лише коли зійшло сонце рештки літака вдалося помітити за допомогою дрона. Вже станом на ранок стає очевидно - не вижив ніхто. З місця авіатрощі зибирають тіла тих, хто був на облавку. Їх щонайменше 8.

Окрім Раїсі, серед загиблих - очільник МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян та губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі.

Але напередодні ввечері від іранської влади та в місцевих медіа надходила суперечлива інформація. Вартові корпусу Ісламської революції спершу заперечували аварію, потім інформаційні агенції поширювали новину про те, що президент вижив і рухається автомобільним кортежем до столиці. Нині ж по телебаченню офіційно оголошують про смерть посадовців.

Іранські ЗМІ

Що відомо про Раїсі та чого очікувати в Ірані

Президент Ірану 63-річний Ібрагім Раїсі - одна з неостанніх фігур в країні. Майже усе своє життя політик пропрацював у правоохоронній системі. Але минуле політика має криваві сторінки, через які він опинився під американськими санкціями.

"Думаю, що у президента Раїсі більше крові на руках, ніж у будь-якого іншого посадовця Ісламської Республіки. Він провів більшу частину свого життя в судовій системі у 1980-х роках, які були найкривавішим десятиліттям Ісламської Республіки, де було страчено тисячі дисидентів", - каже політичний аналітик та співробітник Центру Близького сходу та глобального порядку Араш Азізі.

Його вважали ультраконсервативним, але достатньо невиразним політиком. Скоріше фігурою, яка виконувала функціональні обов'язки - поки фактичним керівником держави був духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї і саме за ним останнє слово у всіх геополітичних рішеннях. Втім за останні роки, переконують фахівці, Раїсі почав набирати політичної ваги - і саме йому пророкували місце аятоли.

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Як вплине смерть Раїсі на політику в Ірані

"Ібрагім Раїсі був провідним претендентом на посаду верховного лідера. Тепер велике питання в Ірані полягає в тому, що станеться, коли помре аятолла Хаменеї, якому зараз 85 років? Хто стане наступним верховним лідером?", - каже Араш Азізі.

Нинішня смерть - пророкують оглядачі докорінно не змінить іранської політики. Але може спричинити внутрішню боротьбу за крісло президента. За кілька місяців в країні відбудуться вибори, а поки обов'язки Hаїсі виконуватиме його заступник? віце-президент Мохаммед Мохбер

"Багато людей будуть святкувати, але також багато людей, будуть дуже стурбовані, знаєте, потенційною політичною нестабільністю та тим, що вона може принести. Звичайно, це також може призвести до протестів. Такі моменти політичної кризи часто призводять до таких речей. Але зараз я вважаю це малоймовірним. Ми всі очікували, що після смерті Хаменеї почнеться запекла боротьба за владу. Можливо, це вже почалося з цього інциденту", - додає Араш Азізі.

Політика Раїсі та Хаменеї привела Іран під потужні міжнародні санкції через застосування ядерних технологій у військових цілях. Тегеран фінансує проксі-угрупування на близькому сході як-от: хусити та ліванська Хезболла. І вже давно стоїть на одному щаблі з Північною Кореєю та Росією. Москві, починаючи з 2022 року, Тегеран допомагає з озброєнням - зокрема постачає "Шахеди", якими потім цілять по Україні.

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