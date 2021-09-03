Багато опадів і перші заморозки: народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021

Багато опадів і перші заморозки: народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021

За словами народного синоптика, 2021 - це рік під управлінням Сатурна, який і задає погоду.

Осінь цього року буде переважно холодною та дощовою, говорить народний синоптик Леонід Горбань, який поділився з ТСН.ua своїм прогнозом.

Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, на початку першого місяця очікується навіть спека, однак наприкінці до України прийде холодна погода, яка зберігатиметься і у жовтні. Більше того, за прогнозом народного синоптика, у середині жовтня очікуються і перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз:

у вересні: 1-2 числа буде сухо та спекотно, 3-5 - дощі, 7-10 - ясно, тепло, 11-12 - дощі, 13-17 - ясно, тепло, але вітряно, 18 - дощ, 19-23 - сухо, 24-25 - дощі, 26 вересня і до кінця місяця буде похмуро та холодно.

у жовтні: 1-4 - холодно, похмуро, 5-6 та 8-10 - дощі, 11-19 - похмуро, холодно, 14 - заморозок, 20, 22-23 та 26 жовтня - дощі, 27 і до кінця місяця буде сухо, але холодно.

у листопаді: 1-4 - похмуро, дощі, 4-15 - холодно, нічні заморозки, 8-10 - дощі та мокрий сніг, 14 - сніг, 16 і до кінця місяця - мороз, 20, 24, 25 - сніг.

Нагадаємо, що цього року літо видалося дуже спекотним. Так, вчені зафіксували, що липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень. Це свідчить про зміни клімату.

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