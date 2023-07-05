Багато швидких та поліції: фото й відео з місця вибуху в Шевченківському райсуді Києва

На місці події багато правоохоронців.

У Шевченківському районному суді Києва в середу, 5 липня, пролунали вибухи. За попередніми даними, це влаштував один із підсудних. Йдеться про Ігоря Гуменюка, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою в серпні 2015 року.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.ua.

На місці події працюють правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники та медики.

Наразі відомо, що правоохоронці ведуть перемовини з імовірним підривником. Деякі телеграм-канали пишуть, що через інцидент є потерпілі, проте наразі це не підтверджена інформація.

Кореспондент ТСН.ua повідомляє, що все більше правоохоронців заходять до приміщення суду. Також звідти виїхали швидкі.

Ситуація під Шевченківським райсудом Києва / Фото: ТСН.ua

Біля приміщення суду в Києві багато поліції / Фото: ТСН

У Шевченківському райсуді Києва лунали вибухи / Фото: ТСН

На місці події багато поліції / Фото: ТСН

Шевченківський райсуд Києва - фото з місця події / Фото: ТСН

Біля приміщення суду багато медиків / Фото: ТСН

Вибух у Шевченківському районному суді Києва: що відомо

У приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва 5 липня о 17:20 пролунав вибух.

Очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що вибух організував підсудний, який приїхав на засідання суду.

За попередніми даними, йдеться про Ігоря Гуменюка, який 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради. Тоді загинуло 4 військових Національної гвардії, багато правоохоронців отримали травми.

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