Багато швидких та поліції: фото й відео з місця вибуху в Шевченківському райсуді Києва

На місці події багато правоохоронців.
У Шевченківському районному суді Києва в середу, 5 липня, пролунали вибухи. За попередніми даними, це влаштував один із підсудних. Йдеться про Ігоря Гуменюка, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою в серпні 2015 року.
Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.ua.
На місці події працюють правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники та медики.
Наразі відомо, що правоохоронці ведуть перемовини з імовірним підривником. Деякі телеграм-канали пишуть, що через інцидент є потерпілі, проте наразі це не підтверджена інформація.
Кореспондент ТСН.ua повідомляє, що все більше правоохоронців заходять до приміщення суду. Також звідти виїхали швидкі.
Вибух у Шевченківському районному суді Києва: що відомо
У приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва 5 липня о 17:20 пролунав вибух.
Очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що вибух організував підсудний, який приїхав на засідання суду.
За попередніми даними, йдеться про Ігоря Гуменюка, який 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради. Тоді загинуло 4 військових Національної гвардії, багато правоохоронців отримали травми.
Читайте також: