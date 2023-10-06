Копають десятки могил: що відбувається у селі Гроза на Харківщині, де Росія вчинила теракт

У селі Гроза Харківської області через ракетний удар відомо про 52 загиблих, ще 6 людей перебуває у лікарні. Це - наймасовіша за кількістю загиблих ракетна атака на Харківщині. Ракетою "Іскандер" окупанти поцілили у приміщення сільського кафе-магазину. Зараз у селі готуються до масових поховань вбитих Росією людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Що відомо про стан тих, хто вижив

Кореспондент ТСН приїхав на місце російського теракту. Він каже, що від приміщення залишилось кілька стін.

"З усіх, хто перебував у приміщенні вижило 6 людей. Від приміщення залишилось кілька стін. Пацієнти, які перебувають у лікарні мають численні мінно-вибухові травми та рвані рани верхніх та нижніх кінцівок. Одна із жінок перебуває у вкрай важкому стані, вона підключена до ШВЛ", - зазначає Іван Петричак.

Лікар Руслан Врагов каже, що у жінки важка мінно-вибухова травма з ушкодженням черевної порожнини та голови.

Іван Петричак на місці російського теракту в селі Гроза

У селі готуються до масових поховань

Журналіст ТСН каже, що на місці удару і досі багато особистих речей загиблих та кров. Родичі загиблих людей приносять квіти та лампадки.

Місце удару Росії по селу Гроза

"Деякі із знайдених тіл були дуже понівечені, їх діставали частинами", - зазначає журналіст ТСН.

На поминках було близько 60 односельчан. Місцева жителька каже, що з усіх більш-менш добре почувається лише одна жінка. Люди кажуть, що у родинах є по 2-5 загиблих.

"На місцевому кладовищі готуються до поховань. Там розчищають хащі та копають могили", - зазначають Іван Петличак.

Реакція світу на теракт Росії у селі Гроза

У світі засудили теракт Росії у селі Гроза на Харківщині. Міністерство закордонних справ Австрії викликало на килим російського посла. Відень назвав атаку "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права" Росією та закликав покарати винних.

Місце ракетного удару по селу Гроза

Головний дипломат Євросоюзу зазначив, що звірства країни-агресорки вийшли на новий рівень.

"Росія ще раз доводить, що не має наміру зупиняти свій терор проти українського народу" - так на обстріл відреагував Жозеп Боррель

У МЗС Ісландії наголосили, що розв'язана Росією проти України війна не є "конфліктом" чи "суперечкою", а загарбницькою війною, яка порушує міжнародне право.

Голова польського МЗС закликав якнайшвидше зупинити Росію та притягнути її до відповідальності. А очільниця німецького - пообіцяла "робити усе можливе, щоб захистити Україну від путінського ракетного терору".

У Білому домі напад назвали "жахливим", і зазначили - ось чому роблять усе, що можуть, аби допомогти українцям боротися за свою свободу - і продовжать військову допомогу.

Ракетний удар по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині

Російська терористична армія 5 жовтня ракетою "Іскандер" вдарила по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, де відбувались поминки за загиблим захисником України, якого перепоховали у рідному селі. Там були виключно цивільні жителі села.

У Харківській обласні прокуратурі повідомили, що однією ракетою було вбито половину жителів Грози, адже в селі загалом проживали всього до 100 осіб.

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