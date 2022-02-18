Клімкін спрогнозував зростання збройних провокацій на Донбасі і пояснив багатоходівку Путіна

Натомість ймовірність повномасштабного вторгнення Росії зменшилася.

Після обстрілів 17 лютого, коли проросійські бойовики пошкодили дитячий садок та школу на Донбасі, ймовірність повномасштабного вторгнення зменшилася, а от ймовірність провокацій - зросла.

Таку думку висловив міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін під час прямого ефіру ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

“Путін ніколи не буде діяти передбачувано. Коли він піде в масштабну операцію, то обов'язково це сховає. Він не буде готуватися до цього такими обстрілами, як сьогодні”, - вважає він.

Клімкін нагадав, що сьогодні Станицю Луганську і Врубівку обстріляли ворожі гаубиці та міномети снарядами забороненого калібру. Це, на його думку, свідчить, що Путін свідомо “підняв ставки”, щоб привернути увагу до того, що відбувається на окупованій території, де, начебто, планується наступ ЗСУ.

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Ще однією провокацією Путіна, за словами Павла Клімкіна, було звернення Держдуми, в якому його просять визнати незалежність “ЛДНР”. Цей документ дає йому одразу два козирі.

“Він хотів показати, що він кращий миротворець - "бачите, є ще гірші сьогодні в Росії, а я начебто на цьому тлі тримаю позицію". І тепер його то Макрон просить, то Шольц якось по-людські себе вести. А по-друге, Дума дала Путіну пістолет з гачком, і він на цей гачок може натиснути”, - вважає дипломат.

Павло Клімкін зауважив, що Мінські домовленості ніколи не будуть реалізовані, оскільки там неможливо проводити вибори в умовах, коли “люди з російськими паспортами голосують за людей з російськими паспортами”. А це дасть привід Путіну визнати “незалежність” цих тимчасово окупованих територій і завести туди "блакитні" шоломи.

“Це буде Абхазія. Заведення російських військ, якась угода і "блакитні" шоломи, які можна використовувати після провокацій. Я вважаю, що в найближчі дні у нас ймовірність великих дій з боку Путіна зменшилася, але 100% тиск буде підніматися. І осінь теж буде дуже непростою”, - спрогнозував він.

Клімкін спрогнозував наступні дії Путіна на тлі ситуації в ООС

Нагадаємо, російські ЗМІ вже почали активно поширювати неправдиву інформацію про те, що це нібито українські військові обстріляли дитячий садок.

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