"Багато дронів! Дуже багато": як росіяни "полюють" на цивільних — воїни шокували моторошними історіями

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

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Екіпажі зенітних дронів-перехоплювачів спецпідрозділу Національної поліції Запоріжжя нині цілодобово чатують над молодим лісом, що виріс на місці колись повноводного Каховського водосховища, аби не пропустити жодної загрози до населених пунктів Правобережжя.

Яка там тепер ситуація та як працюють зенітники спеціального призначення — у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

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«Цілять у моторний відсік або у водіїв»: цілодобові атаки на цивільних

Переважно, в абсолютній більшості всіх випадків, спалені автівки та знищені інфраструктурні споруди на Правобережжі — це цивільні об’єкти. Але є певна особливість: у 9 із 10 випадків ворожі дрони намагаються цілити в моторний відсік або ж, як кажуть поліцейські — просто у водіїв.

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«Побачив, що він іде на нього, вистрибнув з машини… машини потім добили вже», — розповідають правоохоронці біля згорілого легковика.

Правий берег Дніпра, південніше Запоріжжя, з усіма тамтешніми селами й селищами московити нині розстрілюють переважно з тимчасово загарбаних районів Лівобережжя — Василівки, Вузьких Скельок та з боку Дніпрорудного.

Російські ударні дрони летять, твердить сапер екіпажу зенітних дронів спецпідрозділу Нацполіції Запорізької області на псевдо «Зоря», що далі — то частіше:

«Багато дронів! Дуже багато! І їх стає, на жаль, більше!»

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Та насправді гатять рашисти, розповідають місцеві цивільні жителі, усім, що тільки здатне перелітати пересохле русло колись повноводного Каховського водосховища — включно зі ствольною артилерією, яка працює по селах кілька разів на тиждень.

Дрони на оптоволокні та «ждуни» на узбіччях

Кілька днів тому одного з місцевих мешканців ледве не вбив рашистський безпілотник — просто в автівці під час руху. До того кабіну його робочої вантажівки, яка стояла на узбіччі під час завантаження щебенем, протаранив московитський дрон на оптоволокні. Тонкі оптоволоконні дроти («шнурки») тепер виблискують на сонці поблизу розтрощеної техніки.

Пошматовані й спалені автівки на узбіччі, оптоволоконний дріт на асфальті, на стовпах з електродротами та просто на деревах — такий пейзаж нині усюди вздовж фронту на відстані у кілька десятків кілометрів у тил від лінії бойового зіткнення.

«Тридцять кілометрів вони долають! Дрони залітають далі. Вони стають більшими! Той же самий „ждун“ вже має можливість десь чекати не годину-дві, а набагато-набагато більше», — зазначає сапер «Зоря».

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Єдиний шанс вберегтися від «ждуна» — рашистського дрона на оптоволокні, що причаївся на узбіччі — це вчасно помітити його очима й розстріляти з автомата. Це справа для побратимів-«хантерів» — піших груп поліцейських спецпризначенців, які полюють на ворожі дрони вулицями сіл та вздовж доріг.

Повітряний двобій: як перехоплювачі нищать ворога у небі

Завдання ж екіпажів зенітних дронів — вираховувати, ловити й перехоплювати московитські борти просто у небі.

Насправді вони полюють не лише на FPV-дрони, а й на розвідувальні апарати та безпілотники типу «Молнія» чи SuperCam. Роботи стільки, що зазвичай бійці навіть не встигають пообідати.

Простір бою, розповідає пілот екіпажу перехоплювачів спецпідрозділу Нацполіції Запоріжжя на псевдо «Каспер», ідеально обмежується молодим лісом, що виріс південніше обласного центру на місці колишньої водойми. Та трапляється, що наздоганяти ворожі борти доводиться просто над вулицями й дахами вже на правому березі Дніпра.

Головне завдання екіпажу — не дати рашистським безпілотникам жодного шансу на успішну місію.

«Був продуктивний день! Дев’ять збиттів у нас було! За день, я вважаю, що так — непоганий результат показали!» — ділиться здобутками пілот «Каспер».

Це цілком могли бути 9 автівок або споруд, які не зазнали ворожих ударів. Та насправді цілком імовірно, що того дня поліцейські спецпризначенці Запоріжжя вберегли щонайменше 9 людських життів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТИСЯЧА ЖЕРТВ російської АТАКИ! СУД для ЕКСМІНІСТЕРКИ! КНДР ГОТУЄ РАКЕТИ ДЛЯ РФ | ТСН ДЕНЬ 6 серпня

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