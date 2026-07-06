Багато загиблих, страшні вибухи та шок: що відбувається на місці влучання РФ по будинку в Києві (фото, відео)

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

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У столиці внаслідок нічної атаки — 11 загиблих, ще 46 людей постраждали. Пошкоджень і руйнувань зазнали 15 житлових будинків у Дарницькому, Голосіївському, Оболонському та Подільському районах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Атака на Київ 6 липня: що відомо

Завтрашній день у Києві офіційно оголосили Днем жалоби за загиблими унаслідок жорстокого російського обстрілу. У місті заборонені усі розважальні заходи, а на всіх комунальних будівлях приспустять державні прапори.

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Водночас президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Повітряні сили цього разу не могли збити ворожу балістику. Усе через недостатні постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Безпілотники та крилаті ракети при цьому українські захисники неба успішно збивали. Тож президент України закликав США та європейських партнерів негайно ухвалити рішення для посилення нашої ППО, наголосивши, що на складах союзників є всі необхідні ракети.

Наслідки атаки у Подільському районі

Величезна вирва біля будинку, перевернуті автомобілі, вибиті вікна. У їхній багатоповерхівці лише дивом ніхто не постраждав, розповідають жителі одного з постраждалих будинків у Подільському районі Києва.

Але їхній будівлі ще пощастило. Справжній жах, кажуть люди, коїться навпроти. Замість кількох поверхів сусіднього будинку тепер — гігантська дірка. Рятувальники ДСНС безперервно продовжують розбирати завали цієї частково зруйнованої багатоповерхівки. На місці в суцільному гулі кранів чути тривожні розмови екстрених служб.

Місцеві мешканці зі сльозами на очах розповідають, що посеред ночі почули жахливий вибух. Жінки згадують переляк: усе вмить посипалося, люди опинилися у глибокому шоці. Вибігали на вулицю у тому, в чому були вдягнені. А багато хто взагалі так і не зміг самотужки полишити понівечені квартири, адже у будинку жило чимало самотніх пенсіонерів. Старші жінки, згуртувавшись у групи на подвір’ї, обговорюють нічне пекло.

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Люди зізнаються: досі не можуть відійти від шоку, бо все відбувалось у суцільній темряві. Нині із потерпілими активно працюють профільні психологи, а волонтери оперативно допомагають із гарячою їжею та теплим одягом. Бо більшість жителів зруйнованого під’їзду залишилися взагалі без нічого.

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

Робота екстрених служб: деблокація та фіксація збитків

На місці події рятувальники. Наразі, за даними ДСНС, відомо про 5 загиблих саме у цьому житловому будинку на Подолі. Їхні особи поки що встановлюють фахівці — попереду дуже важкий етап ідентифікації.

Усього цієї ночі російський окупант пошкодив житлові будинки на понад 10 окремих локаціях міста. Спільними зусиллями 64 людини вдалося врятувати з-під завалів та з вогню. Близько 60 людей отримали поранення різного ступеня важкості. І уже вкотре загарбники забрали більше десятка життів мирних киян.

На майже усіх постраждалих локаціях досі тривають інтенсивні рятувальні роботи. Поліцейські ретельно фіксують завдані матеріальні збитки, а соціальні працівники невідкладно допомагають людям із тимчасовим житлом. Бо десятки українських родин наразі залишилися без даху над головою.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КИЯНИ НЕ МОЖУТЬ ВІДІЙТИ ВІД ШОКУ! В ОДНОМУ будинку 5 загиблих: особи ДОСІ ВСТАНОВЛЮЮТЬ

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