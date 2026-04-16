Багатодітну матір з Кіровоградщини змусили повернути державі 235 тисяч гривень соцдопомоги

Жительку Кіровоградщини змусили повернути державі соцвиплати

Реклама

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області виніс вирок місцевій мешканці, яка понад три роки незаконно отримувала державну допомогу як одинока матір. Жінка приховувала факт спільного проживання з батьком своєї дитини, що призвело до величезної переплати з бюджету.

Про це йдеться у вироку суду.

Жінка не вказала батька дитини, щоб отримувати соцвиплати

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена з січня 2021 року по червень 2024 року регулярно подавала декларації до Управління соцзахисту. У документах вона стверджувала, що є матір'ю-одиначкою та не веде спільного господарства з батьком дитини.

Реклама

Насправді ж жінка весь цей час проживала однією сім'єю з чоловіком, який є батьком її молодшої дитини. Таке приховування фактів дозволило їй отримувати відразу два види допомоги: для малозабезпечених сімей та на дітей одиноким матерям.

За три з половиною роки жінка незаконно отримала:

223 967 грн — як допомогу малозабезпеченим;

11 002 грн — як виплати одинокій матері.

Загальна сума збитків, завданих державі, склала 234 970 гривень. Слідство кваліфікувало дії жінки за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану).

Багатодітна матір розповіла, чому так вчинила

У суді багатодітна мати повністю визнала провину. Свій вчинок вона пояснила скрутним матеріальним становищем. За її словами, цивільний чоловік працював неофіційно і заробляв мало, тому грошей на утримання трьох малолітніх дітей катастрофічно не вистачало. Навіть із державними виплатами родині нібито доводилося постійно позичати кошти.

Реклама

Суд врахував щире каяття жінки та те, що вона раніше не була судимою. Також зазначається, що збитки вона добровільно відшкодувала (ймовірно, через механізм повернення переплат).

Вирок суду

Попри серйозність статті, суддя призначив жінці покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Рішення суду:

Визнати жінку винною у шахрайстві.

Призначити покарання у виді штрафу в розмірі 68 000 гривень.

