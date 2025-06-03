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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
306
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"Багаторічна" війна в Україні: відомий астролог відповів, чи зможе РФ воювати вічно

Астролог передбачив, скільки часу в Україні триватиме війна.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Росс

Влад Росс

Відомий астролог Влад Росс передбачив, що війна в Україні не триватиме багато років.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Влад Росс заперечив, що війна в Україні може тривати ще багато років та передбачив проблеми у РФ.

«Це смішно. В Росії буде економічна криза, обвал рубля. Мій прогноз такий: у серпні станеться надзвичайна подія, аналогічна тієї, яка була в 1998 році. Обвалення банківської сфери», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Кількість переглядів
306
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