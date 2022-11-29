Бахмут атакують щодоби, а вночі влаштовують артилеристів дуелі: бійці надзусиллями зупиняють "лаву вогню"

Міни, ракети та снаряди вибухають навколо Бахмута та у самому місті щодоби.

Окупанти не шкодують людей та техніки, аби тільки захопити Бахмут Донецької області. Місто цілодобово оповите стовпами диму після розривів важких снарядів, а на околицях точаться запеклі стрілецькі бої.

Завдяки, насамперед, стійкості піхоти та влучній роботі артилеристів розбитий, але нескорений Бахмут залишається українським, йдеться у сюжеті ТСН.

Над містом (навіть крізь щільний туман) видно, як безперервно здіймаються стовпи диму. "Цілодобово наноситься вогневе ураження! Тихих годин не буває", - твердять бійці.

Десятки сотень мін, ракет та снарядів вибухають навколо Бахмута та у самому місті щодоби. "У противника артилерії дуже багато і вони працюють з ранку до ранку", - розповідають військові.

"Вночі виїжджає артилерія противника працювати по районах нашої артилерії. Відповідно, більшість артилерійських дуелей відбувається вночі", - додають бійці.

Щойно сходить сонце росіяни штурмує Бахмут одразу з кількох напрямків. "Це зараз Опитне от, околиці Бахмута. Опитне, Курдюмівка", - кажуть захисники.

Атакує ворожа піхота по багато разів на добу і московитські командири геть не зважають на власні втрати. "Противник веде дуже активні штурмові дії, штурми проходять щогодини. Вони зараз кидають всі зусилля, йдуть просто напролом. Їм треба взяти Бахмут і тим паче вони його не беруть в лоб, вони беруть зі сторін. Артилерія не зупиняється ні на хвилину", - зазначає військовослужбовець-артилерист 53 ОМБр Влад.

Аби змусити рашиську арту, припинити вогонь, "Сем" щодоби піднімає та переносить не один центнер заліза. Він відповідає за снаряди на 130 міліметровій M 46, які влітку передала Україні Македонія. Калібр, каже заряджаючий, хоч і менший та летить снаряд набагато далі.

Щодня українські воїни палять на Бахмутському напрямку ворожу техніку та цілими підрозділами знищують піхоту окупантів, та ворожа жива сила не закінчуються, зізнаються наші артилеристи. "Втрати в них дуже великі, але вони не закінчуються. Приватні військові компанії "Вагнер" і "Ліга" очолюють підрозділи чих "чмобіків". Ті, хто йдуть вперед - пару розривів і вони вже тікають, а ті хто йдуть позаду вони вже підготовлені, навчені - то з ними важкувато справлятися", - розповідають бійці.

Вони стріляють по ворогу з великокаліберної гармати та у кожного за плечима автомат. Не так для ближнього бою, як засіб протиповітряної оборони. Ворожі дрони, зізнаються артилеристи, без упину вистежують українську арту і наводять московитські гармати.

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