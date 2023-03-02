Бахмут, який мало хто пам'ятає і майже ніхто не бачив: яким було місто мільйона троянд до війни

Зараз на вулицях міста троянд постійні вуличні бої, але попри все - навесні 2023 Бахмут наш.

"Найгарячіша точка" фронту - так уже 10 місяців називають Бахмут. Російські найманці і їхні кадрові військові весь цей час заявляють, що от-от візьмуть місто. Зараз у невеличкому донецькому містечку тривають вуличні бої, але захопити Бахмут так і не вдалося, тільки от - убити цивільних, зруйнувати будівлі і знищити справжню красу. Команда ТСН пригадала, яким місто було до 24 лютого минулого року.

До початку повномасштабної війни місто одне з найкрасивіших на Донеччині - тут квітнуть мільйони троянди і попри недалекий фронт, мирно живуть понад 70 тисяч людей.

Бахмут до війни

Зараз знаменита “Алея троянд” розбита, російське військо перетворило місто на випалену землю з поодинокими перехожими на вулицях та у дворах. Від травня, після окупації Маріуполя, росіяни переміщуються, а Бахмут роздовбують ракетами і бомблять з літаків. Тут весь час щось горить і з-під завалів викопують дорослих і дітей. Окупанти заявляють, чи не щодня, що от-от візьмуть Артьомовськ, маючи на увазі Бахмут.

Бахмут до війни

Коли він ще був Артьомівськом у 2014 році, його 5 разів намагалися штурмувати, але не вдалося. Відтоді 6 липня у місті святкували день звільнення, а у 16-му його переіменували у Бахмут. На одній із площ місцеві на святкування зазвичай розгортали довжелезний прапор України у 75 метрів.

Бахмут до війни

У травні 2022 з навалою росіян на українських територіях на полицях магазинах були вже лише найпотрібніші товари - зникли візитні картки міста - артемівське шампанське і артемівська сіль. А вже наприкінці літа супермаркет повністю розтрощений. Зараз за гуманітаркою люди бігають під обстрілами, взимку варять їсти на вогні просто у будинках.

У промисловому місті серед перших під ударами завод шампанських вин, ходить легенда, що саме шампанське встигли врятувати і вивезти із підземних шахт.

У вересні у місті синьо-жовті прапори і все щільніші обстріли, місто руйнують все більше, місцеві живуть у мороку - без світла, тепла, Інтернета, але не їдуть.

Бахмут

Зараз на вулицях міста троянд постійні вуличні бої, але попри все - навесні 2023 Бахмут наш.

Бахмут

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