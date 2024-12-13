Банки поділять клієнтів за ризиками: для чого в Україні знижують ліміти карткових переказів

В Україні посилять фінансовий моніторинг та введуть нові обмеження щодо карткових переказів коштів. Меморандум про це підписали найбільші банки України. Обмеження стосуються всіх переказів, зокрема й через IBAN.

Банки домовилися ввести обмеження на проведення вихідних переказів за відсутності документального підтвердження доходів:

по клієнтах "високого" рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць

по клієнтах "середнього" та "низького" рівня ризику:

з 1 лютого 2025 року – в сумі до 150 тисяч гривень на місяць

гривень на місяць з 1 червня 2025 року – в сумі до 100 тисяч гривень на місяць

Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

Перехід до європейських стандартів

ТСН.ua поцікавився у експерта для чого запроваджуються обмеження і чого від них чекати.

За словами Олександра Охріменка, подібна практика з обмеженням карткових переказів давно працює в Європі.

"Там все залежить від того, який ви клієнт та яку суму коштів маєте право перерахувати за один раз. Це європейська практика, а оскільки ми плануємо вступ до ЄС, то, відповідно, впроваджуємо у себе такі нововведення, щоб відповідати європейськими стандартами. Якщо людина працює офіційно і справно сплачуєте податки, то вона відповідно має більший ліміт і може без проблем перераховувати зароблені кошти", – розповідає ТСН.ua Олександр Охріменко, економічний експерт.

Як це працюватиме?

Фахівець додає, що заплановані обмеження переказів коштів на картку не спричинить проблем для звичайних українців.

"Якщо людина захоче купити якусь дорогу річ, скажімо квартиру чи автомобіль, то банк, звісно ж, поцікавиться – звідки у громадянина гроші. Якщо він сплатив усі податки, то і проблем для перерахунку коштів на картку не буде. Але якщо особа не може пояснити, де вона взяла гроші, то банк зупинить такий платіж і не дозволить його виконати", – пояснює Олександр Охріменко.

По кому вдарять обмеження переказів

Експерт додає, що ліміти на переказ коштів потрібно було вже давно запровадити в Україні.

"Ці нововведення, передусім, вдарять по тіньовій економіці, а також по ФОПах, які не займаються економікою, а подекуди просто відмивають гроші. Саме тому банки і будуть звертати увагу на діяльність ФОП, які переводять через себе величезні суми коштів, їм доведеться пояснювати їх походження", – зазначає Олександр Охріменко.

Експерт додає, що запровадження лімітів на переказ коштів на картки, насамперед, стосується боротьби з шахраями. В Україні активізувалися так звані "дропи" або їх ще називають "грошовими мулами". Це – люди, які за певну винагороду надають зловмисникам доступ до своїх легальних банківських карток, рахунків та інтернет-банкінгу.

"Брудні" гроші стають "чистими" після оборудок з "дропами" / Фото: Фото з відкритих джерел

"Навряд чи звичайний українець зможе дозволити собі щомісяця перераховувати комусь по 50 чи 100 тисяч гривень. "Дропів" використовують для відмивання коштів, а державний бюджет недоотримує через них 1 мільярд гривень щомісяця. В основному відмивають гроші з контрабанди та хабарів. Кошти отримані незаконним шляхом розкидають на "дропи", а потім переводять у готівку і вже чистими повертають "господарю". Саме такі схеми має унеможливити нововведення", – підкреслює Олександр Охріменко.

Експерт зауважує, якщо людина офіційно працює і сплачує податки, то банки будуть збільшувати ліміт для таких клієнтів.

"Банки будуть погоджуватися на збільшення ліміту переказу коштів, якщо є підтверджене джерело доходів. А якщо людина ніде не працює, а хоче переказати мільйон гривень, то банк поцікавиться у такої особи, де вона взяла гроші. І пояснення, що йшов по вулиці і випадково знайшов мільйон гривень, тут не проходить", – пояснює експерт.

Ліміт на перекази залежить від рівня ризику

Ми поцікавилися у експерта, що означає поділ на клієнтів з "високим", "середнім" та "низьким" рівнем ризику.

"Рівень з "низьким" ризиком отримають ті клієнти банків, які нічого не порушують. Якщо ж з боку банку є підозра, що клієнт займається відмиванням грошей, то він отримає відповідно "високий" або "середній" рівень ризику і зменшений ліміт на перекази. Гадаю, що статус з "високим" ризиком отримають вже згадані "дропи" та ФОПи", – прогнозує Олександр Охріменко.

Він додає, що банки бачать рух усіх коштів, які надходять на рахунки клієнтів. Тому матимуть змогу визначати рівень ризику і відповідно збільшувати чи зменшувати ліміт на переказ коштів на картку.

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