Баночку справжніх ніжинських огірків продають за 400-500 гривень: чому так дорого

Баночку справжніх ніжинських огірків продають за 400-500 гривень: чому так дорого

В Україні хочуть відродили колись популярний сорт огірків.

В Україні продають унікальну консервацію – зі справжніми ніжинськими огірками всередині. Подібних баночок випущено 1100 штук і коштує одна аж 400-500 гривень.

Влітку ТСН.Тиждень показав історію про зникнення легендарного бренду ніжинських огірків і про дивовижний порятунок сорту кількома науковцям, що берегли їх 40 років.

Науковці станції "Маяк" у селі Крути на Чернігівщині зберегли кілька зерняток і 40 років поспіль таємно пересівали унікальний сорт лише на одному гектарі дослідного поля. Радянський Союз не підтримав відродження ніжинського. ТСН Тиждень розказав про цих невидимих героїв, які врятували золотий фонд України.

"Після того вашого репортажу трішки нам, звичайно, і посприяло. Наприклад, ми виростили 300 кг. Ще майже ніколи ми стільки не вирощували. І вже його в нас немає. Весь ми продали. І люди телефонують, вимагають, просять", - каже директор дослідної станції "Маяк" Олександр Касян.

500 ГРИВЕНЬ ЗА БАНКУ ТИХ САМИХ НІЖИНСЬКИХ

Свій варіант порятунку справжнього ніжинського огірка запропонував і великий бізнес. Виникла ідея – засіяти поле майже знищеним сортом і законсервувати зібраний врожай за давньою рецептурою. Торік підприємці вклали в один гектар засіву та подальшу переробку 600 тисяч гривень.

"Продуктивність огірка виявилася значно нижчою, ніж ми думали. Зрозуміло, у нас є гіпотези, чому це сталося, і що потрібно робити далі, щоб продуктивність була вищою, але за фактом ми отримали замість 37 тонн 5", - розповідає керівниця департаменту фермерської продукції торгівельної мережі Марина Булацька.

"Вони недостатньо часто вибирали огірки. Наш сорт ніжинського місцевого може давати 30 тонн з гектара", - пояснює науковиця-селекціонерка Надія Птуха.

Через малий врожай бізнесмени вирішили зробити зі справжнього ніжинського врожаю своєрідний краудфандинг. Тобто збір спільних коштів під ідею. Кожна із 1100 отриманих банок має свій номер і високу спонсорську ціну: півлітровка - 400 гривень, 0,7-літрова – за 500 гривень. Людей на спеціально створеному сайті закликають не купити, а допомогти, пояснивши тут же історію загибелі знаменитого сорту.

Поки що креативну ідею люди не оцінили. На сайті акції бачимо, що розкупили аж 25 унікальних банок.

Автори ініціативи стверджують, що жодного зиску з продажу унікальної огіркової консервації не матимуть, а вкладуть отримані донати у розвиток сорту і співпраці з науковцями.

"Тіні забутих брендів": чому банка з "ніжинськими огірками" коштує 500 гривень

НІЖИНСЬКИЙ "МАЯК" МОЖЕ ВПАСТИ

Тим часом у напівзанедбаному приміщенні колись потужної дослідної станції "Маяк" розпалюють буржуйку власної конструкції лише в одній кімнаті.

Проєкт із пробною консервацією тих самих ніжинських крутівські науковці схвалюють, але зиску ніякого від бізнесу не мають. Але факту появи ініціативи з боку рітейлу селекціонери радіють.

Науковців тішить, що за 30 років про них вперше згадали на всю країну. Але непокоїть, що не лише підприємці й городники. Із відкриттям ринку землі станції всіляко перешкоджають вільно розпоряджатися її трьома сотнями гектарів сільгоспугідь. Кілька місяців тому у станції правоохоронці вилучили єдиний робочий комп’ютер.

Але науковці все одно з нетерпінням чекають на весну, щоб насіяти огірків. Зокрема тих, що не мають аналогів у світі.

СМАК НІЖИНСЬКОГО ПЕРЕМАГАЄ

ТСН.Тиждень узяв дві банки з маринованими огріками – тих самих ніжинських і масової консервації імпортного сорту. Їх досліджували студенти-товарознавці разом із викладачами.

За зовнішнім виглядом українська селекція програє імпортній - багато зовнішніх пошкоджень, потерті, колір різний в них, абсолютно неоднорідні. Але за мить попелюшка перетворилася на красуню. Після першого ж хрусь! Ніжинські досить смачні, вміст цукрів більше в ніжинських огірках порівняно з голландським сортом, не відчувається кислоти, ніжинські хрумкі, пружні.

Дегустатори проголосували за кращий смак. Переміг непривабливий на вигляд, але неповторний за смакотою ніжинський місцевий.

"Напевно, в нього основна функція, щоб був гарний смак. А те що, має гарний вигляд, не завжди буде мати кращий смак", - говорить професорка, експертка з якості продуктів Олена Сидоренко.