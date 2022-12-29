Басейнами у вантажівках до харківського дельфінарію повернулись всіх мешканці, який рятували від обстрілів евакуацією

Двоє дельфінів, морський котик та морська левиця після 7 місяців мандрів та евакуації тепер вдома. Ще весною частину ссавців вивезли до дельфінарію в Одесі, адже гучні обстріли у Харкові їх дуже лякали, йдеться в ТСН.

Злата та Луна не відпливають від свого тренера. Після 7-місячної розлуки скучили за іграми та тренуваннями, кажуть працівники. Втім, у перші години після повернення дельфіни не впізнали свого тренера і не реагували на його команди.

“Вони коли повернулися, одразу не впізнали нас. Нам треба було декілька годин, щоб трошки погратися, поплавати з ними. Тоді вже зрозуміли, що вони зрозуміли, де вони. Вони зустріли своїх знайомих, вони впізнають один одного. Вони впізнали Зевса та Бьюті і почали гратися бешкетувати”, - розповідають співробітники дельфінарію.

Десять годин з Одеси до Харкова - довга подорож для дельфінів, морського котика та левиці була дуже тяжкою. Та й організувати перевезення, було складно. Машина мала їхати не надто швидко, оминаючи ями та бугри на дорозі, бо ссавці вкрай чутливі до поштовхів. В самій вантажівці був величезний басейн з водою, разом з тваринами їхали і ветеринари. Кожні 15 хвилин заміряли ссавцям пульс, температуру тіла та води.

Утім дорога додому була набагато легшою, ніж евакуація під обстрілами весною. Від кожного вибуху дельфіни та котики стресували. Тоді з прифронтового міста вдалось вивезти не всіх. Народжену під обстрілами Мрію разом з її батьками-дельфінами та ще двох білих китів, які важать по тонні, евакуювати не змогли. “Вони спочатку дуже сильно реагували. Хтось впадав в паніку, хтось заклякав, але через деякий час вони звикли і просто залягали на дно і лежали якомога довше затримуючи дихання, доки не настане тиша, а потім поверталися до активного образу життя. Зараз вони навіть не реагують. Це настільки рідко, що вони навіть не встигають щось зрозуміти та відчути”, - розповідають тренери.

Батьків-дельфінів разом з маленькою Мрією та Злату і Луну, які щойно повернулися додому, оселили в одному басейні.

У дельфінарії кажуть, евакуйовані тварини стали більш активними після повернення і залюбки бешкетують разом. “Приблизно 7 місяців вони були на перетримці в Одесі. Вони там майже не виступали, лише гарно харчувалися, відпочивали. Наче повернулися з відпустки”, - жартують тренери.

У відкритому ж басейні нині живуть білі кити Пломбір та Сніжка. Вони адаптовані до прохолодних температур, а весною- довелось адаптуватись і до російських обстрілів. Одного разу кити ледь не загинули, коли навесні глядацьку арену пошкодили касетні бомби. У басейн тоді нападали уламки від снарядів та рештки пошкодженого накриття. Кити вижили і зараз Сніжка плаває в басейні з українським прапором.

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