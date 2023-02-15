Башта танку у вітальні: до понівечених хат у звільненому селі на Херсонщині повертаються мешканці

Майже рік без світла, газу та водопостачання живе селище Правдине на Херсонщині, де ще у вересні цілодобово тривали запеклі бої, а сам населений пункт був лінією фронту. Тоді більшість селян евакуювались, а тепер - потроху повертаються, йдеться в ТСН.

У селі на одній вулиці з десяток будинків і жодного цілого. Повалені стіни, жодного вікна і знята крівля - все що лишилося від будинку Ігоря. Поки його не було, тут базувались росіяни. Коли ворожа бронемашина здетонувала, зачепило оселю чоловіка, а башту кинуло в будинок до сусідів, через дах та провалилась їм до вітальні.

Все довкола потрощене, перекопане траншеями, заміноване, по дорозі повалені стовпи. Люди заготовляють дрова - єдине тут опалення. Але топити в своїй грубці через руйнування виходить не у всіх, тож рятують буржуйки, які привозять волонтери - вони тут основа життя.

В оселі Лідії Василівни під час окупації теж жили росіяни, а коли відступали - вкрали від шкарпеток до шафи. В кімнатах окупанти виривали електродроти і вибивали вікна, а на кухні ходили в туалет. “Води ще немає, можна було б нагріти та повимивати потрошки”, - каже жінка.

Водопостачання в селищі централізоване, але електромережу окупанти перебили ще в травні - тоді і дотепер зникло світло і стали насоси свердловин. Місцеві рятувались водою із єдиної на село криниці. “Більше ніде води не було. Брали тільки тут. І живність годували, і пили хоча вона непридатна до пиття. Кипятили та пили”, - розповідає Сергій.

Чоловік розповідає, що відбити село ЗСУ намагалися кілька разів. Коли вдалося росіяни відступаючи почали закидати Правдине мінами і артснарядами. Щільність вогню була такою, що город чоловіка немов перекопало. Під час обстрілів в селі загинули 6 місцевих, та якби не евакуація - жертв було б в рази більше, розповідає староста. Натепер з населення з в 1200 людей, живуть менше двох сотень. Кількість зруйнованих будинків в сільраді ще підраховують.

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