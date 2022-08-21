"Батальйон Монако": хто з VIP-персон втік за кордон, що там робить і на що спроможеться ДБР

Зокрема йдеться про тих, хто входить у так званий список "Батальйону Монако". Саме таку назву має розслідування журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача. Яке стосується саме українських VIP-біженців у Монако, Монте-Карло та Ніцці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Лазурове узбережжя мікродержави, на півдні Франції, у час повномасштабної війни України з Росією, облюбували щонайменше 84 українські бізнесмени, судді та нардепи. Раніше в Україні вони називались політичною елітою.

У об'єктив журналіста видання "Українська правда" потрапили нардепи, які чомусь перебувають за кордоном і засіданнях Верховної Ради не брали участі вже понад 6 місяців.

На своїй 65-метровій яхті, у Монако засвітився і один з найбагатших людей України Костянтин Живаго. Він невловимий втікач із 2019-го року - бо саме від тоді оголошений ДБР у розшук, за підозру у розкраданні 2,5 млрд гривень вкладників свого банку. До Монако він приплив із дружиною. У цьому ж місці, на автомобілі Bentley засвітився і забудовник із Дніпра Вадима Єрмолаєва.

На французькому курорті Сен-Жан-Кап-Ферра у перші хвилини роботи журналісти зафіксували з десяток маєтків, до яких регулярно заїжджають автівки із українською реєстрацією. А вулицею прогулюється депутат-втікач і прогульник від забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович. Разом з Сергієм Вязмікіним він ходить на пробіжки. Тим самим Вязмікіним, що колишній в.о начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України. І явно зарплата не мала б йому дозволяти життя на французькому курорті.

Найбільше охорони журналіст Михайло Ткач помітив біля маєтку Сергія Льовочкіна. Його що правда на місці не застав, але посилаючись на власні джерела стверджує, той - саме полетів звідси на Афон.

Найбільше розслідувачі дивуються тому, що весь матеріал вдалося назнімати всього за кілька днів, і за лічені години роботи у різних місцях. А відлітаючи додому, ще й виявити в аеропорту колишнього голову Вищого господарського суду України, за президентської каденції Януковича - Віктора Татькова. В Україні він оголошений у розшук. І хоч в ДБР уже заявили, що перевірять законність перетину держкордону депутатами, бізнесменами та суддями, а у "Слузі народу" закликали позбавити повноважень нардепів, які фігурують у матеріалі журналістів. Самі ж розслідувачі, як і решта українців задаються питаннями: чи дійде до реальних покарань, у випадку доведення провини будь-кого зі згаданих у списку? І що з ними робити після закінчення війни?

Нагадаємо, деякі українські олігархи та бізнесмени від початку повномасштабного вторгнення втекли за кордон. Там елітні "біженці" подалі від ракет та мобілізації розважаються на Лазуровому узбережжі, поки українці захищають свою землю.

Читайте також: