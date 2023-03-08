"Батальйон перевізників": як патрульні допомагають евакуйовуватися жителям "гарячих точок"

В обов’язках Патрульної поліції немає евакуації населення, проте від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці максимально включилися в цей процес.

Із зони активних бойових дій примусово евакуйовуватимуть дітей, чиї батьки відмовляються виїжджати. Для таких випадків уряд затвердив окрему процедуру — дітей будуть вивозити в супроводі одного з батьків або ж законного представника. Відмовитись евакуйовувати дитину дорослим не можна. Поки що під критерій застосування примусової евакуації дітей з зони бойових дій підпадає тільки Бахмут. Там досі залишається понад 4 тисячі людей і 38 з них — діти.

"Батальйон перевізників" — так назвали люди патрульних в Луганській області. Від початку повномасштабного вторгнення до роботи патрульних Луганщини додалася ще й евакуація населення з небезпечних територій. Команди копів рятували людей з підвалів, під обстрілами, підвозила людям продукти. Від загибелі правоохоронці врятували понад 45 тисяч людей. Вони працюють і далі.

Про життя і настрої в окупованих та прифронтових містах і селах розповів керівник Патрульної поліції Луганщини Віктор Левченко в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

За його словами, в обов’язках Патрульної поліції немає і не було евакуації населення. Але до обов’язків правоохоронців належить захист наших громадян і максимальна допомога їм.

"Також для українців є найвищою цінністю життя. Тому з перших днів, коли міста Луганщини почали просто знищувати, люди гинули на вулицях, керівник Луганщини прийняв рішення про евакуацію. Патрульна поліція максимально включилася в цей процес з перших хвилин. Серед патрульних не було жодних питань. Всі розуміли навіщо ми це робимо. Ризикуючи власним життям, патрульні їздили в найгарячіші точки Луганщини для максимального порятунку наших людей. Керівництво також максимально підтримало цю ініціатив, більш того — начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков особисто приїздив до Луганщини, Сєвєродонецька, який на той момент вже був просто знищений. Він також допомагав з евакуацією", — розповів Віктор Левченко.

Як евакуюватися з гарячої точки?

Нагадаємо, 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук пояснила, як працюватиме механізм примусової евакуації дітей з Бахмута.

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