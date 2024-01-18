Батька заарештовано, а син утік: що відомо про скандальну родину Гринкевичів – найбільшого постачальника Міноборони

Загальна сума тендерів, які отримали компанії родини Гринкевичів від Міноборони за 2022-2023 роки, становить 3,2 млрд грн, тим часом статки сім’ї шокували українців.

Нещодавно інфопростір України сколихнула новина про розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України, зокрема, на одяг для військових. Стало відомо що до цього причетний львівський бізнесмен Ігор Гринкевич і його родина. Вони були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Наприкінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань затримало Ігоря Гринкевича через хабар у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.

Далі вся країна дізналася про те, скільки елітної нерухомості придбала родина постачальників за 2023 рік та куди ще вкладалися кошти. Родина, яка ховалася за вишиванками, насправді обкрадала армію.

У четвер, 18 січня, львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його сину Роману та іншим учасникам злочинної схеми, які наживалися на ЗСУ, мали обрати запобіжний захід. Однак Гринкевича-меншого так і не затримали, бо він просто зник.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандальну родину Гринкевичів.

Награбував більше 1 мільярда гривень

Першим корупційну "справу Гринкевичів" виявив ведучий 1+1 Євген Плінський у своєму ТГ ще 20 грудня, коли фактично оприлюднив деталі оборудки.

Саме тоді виявилося, що три будівельні компанії цієї родини отримали від Міноборони 1,5 млрд грн за постачання літнього одягу. Будівельні компанії і постачання одягу – рівень цинізму просто зашкалює. Плінський також опублікував фіктивні акти приймання товарів, які підписували в МО, за які Гринкевичі отримували гроші без постачання товарів.

Спроба підкупу одного з керівників ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань 29 грудня затримали Ігоря Гринкевича за спробу підкупу одного з керівників Головного слідчого управління ДБР, запропонувавши йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів США.

"Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.

Тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн

Як зазначили правоохоронці, кілька місяців тому ДБР було відкрите кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для військових ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

До виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом. Вони не мали належних потужностей для виготовлення і зберігання майна для потреб Міноборони. Це призвело до зриву постачання та завдало збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 млрд грн.

Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише в невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців. У компаній також виявили факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони України.

Нові деталі скандалу навколо родини Гринкевича

Як розповів відомий блогер Ігор Лаченков, це не перша нажива бізнесмена на військових. До цього були історії зі скандальними будівництвами (незавершене будівництво в одній із частин на Житомирщині – ред.), із роботою на полігоні "Широкий лан" (загальновійськовий полігон першої категорії, розташований у Миколаївській області – ред.).

Ігор Гринкевич також вигравав тендери для своїх будівельних компаній, які мали постачати одяг військовослужбовцям. Так, загальна сума трьох угод становить 1,54 млрд грн.

Оскільки компанії Гринкевича не могли відшивати одяг, вони просто здійснювали перекупівлю товарів у Туреччині. За словами журналіста Євгена Плінського, 60% коштів пішли на особистий прибуток, а 40% – йшли на закупівлю. Плінський також зазначає, що цей іноземний товар не відповідає жодним стандартам військового забезпечення за якістю.

"Будівельні компанії одяг, звісно, не виробляли, а просто перекуповували з Туреччини та забирали собі 60% грошей. Окрім цього, всі три компанії мерзотника отримували гроші без конкретного постачання завдяки підробленим актам. По деяких відкритих контрактах і досі немає постачання. Натомість майже 1 млрд грн було витрачено на придбання нерухомості, автівок, лакшері відпочинків", – йдеться у дописі блогера.

Йдеться про компанії "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ", ТОВ "Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" та ТОВ "СІТІГРАД". Як повідомила Рахункова палата, зазначені компанії не поставили армії курток, штанів і футболок на 1,5 млрд грн.

Що відомо про бізнес сина Гринкевича – Романа

Роман Гринкевич є засновником і директором ТОВ "Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЄКТ". Нещодавно син бізнесмена придбав в елітному селищі Козин під Києвом будинок площею у 289 кв.м за 25 млн грн (за ринкової вартості у 50,5 млн грн). Окрім будинку, того ж дня Роман придбав чотири земельні ділянки в тому самому Козині.

Журналіст Євген Плінський також з’ясував, що Роман Гринкевич "засвітився" в розслідуванні Михайла Ткача про "Втомлених війною відвідувачів столичного клубу Boho" на своїй новій автівці BMW вартістю близько $ 150 000.

Хто ще з родини Гринкевичів причетний до контрактів з Міноборони

Як розповів Ігор Лаченков, Світлана Гринкевич (дружина Ігоря Гринкевича – ред.) та Ольга Гринкевич-Швед (донька Ігоря Гринкевича – ред.) є власницями однієї з компаній ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ", з якою у грудні 2023 року Міністерство оборони підписало договір на постачання продуктів на 470 млн грн.

Ольга Гринкевич-Швед на відпочинку / Фото: з відкритих джерел

"Мати й донька не соромилися хизуватись у своїх соц мережах елітними шопінгами, поїздками на Мальдіви два рази на рік до дорогих готелів, відпочинками в Європі та поїздками VIP-потягом "Укрзалізниці". Світлана Гринкевич до того ж є викладачкою в Національному університеті "Львівська політехніка". Ось таке лакшері життя на грошах, які несуть за собою кров наших військових", – розповів Лаченков.

Фото із соцмереж Ольги Гринкевич-Швед

Загальна сума тендерів, які отримали компанії родини Гринкевичів від Міноборони за 2022-2023 роки, становить 3,2 млрд грн.

Статки родини Гринкевичів шокували українців

Елітна нерухомість, автомобілі преміум-класу, зброя, рахунки і…і все це не в одиницях, а десятках одиниць. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та розшукало всі активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та пов’язаних з ним осіб. Список довгий, тож можна зробити собі філіжанку кави, вмоститися зручненько і…офігівати, бо інше слово тут важко підібрати. Почнемо з житлової нерухомості – 17 квартир на одну багатостраждальну сім’ю Гринкевичів. Зокрема, три квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; одна львівська квартира у власності дочки Гринкевича Мар’яни Швед та дві квартири у власності Софії Морозюк – нареченої сина Ігоря Гринкевича). По нежитловій нерухомості все набагато скромніше – лише 7 одиниць. Проте, місце розташування одного об’єкта говорить саме за себе – центр столиці, вулиця Саксаганського. По земельним ділянкам все в порядку, їх налічується аж 18 штук. Автомобілів преміум-класу у сім’ї цілих 9, зброї – 12 одиниць. Є і частки в статутних капіталах аж на майже 15 млн грн. До речі, весь цей список з аналізом та роз’ясненнями, хто кому кум, брат чи сват, тобто, що кому належить, АРМА вже відправило ДБР. Так що чекаємо на арешт та конфіскацію. Маленьке уточнення – весь цей кошторис сімейного багатства Гринкевичів – це тільки активи, які виявили в Україні.

Також, за словами заступника голови АРМА Павла Великоречаніна, агентство встановило наявність у підозрюваних банківських рахунків у понад восьми установах. За даними правоохоронців, службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств й низки інших бізнес-субʼєктів, які мають відношення до Гринкевичів, діяли за попередньою змовою з посадовцями Міноборони. Під час воєнного стану вони укладали договори про поставку товарів для потреб ЗСУ зі 100% передоплатою, не маючи намірів щодо їх належного виконання. Таким чином, Ігор Гринкевич та його спільники підозрюються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Мова йде про понад мільярд гривень.

"60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводились на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувались на рахунки турецьких виробників одягу у Турецькій Республіці", - розповів заступник голови АРМА.

Нерухомості і прикрас накупили на понад мільярд. Після розголосу спливли фото з "золотим вагоном", у якому каталась донька Гринкевича, та розкішні авто сина.

Під роздачу потрапила також уже колишня наречена Гринкевича-молодшого художниця Соня Морозюк, у "Мазню" якої вкладалися шалені кошти.

Фото: з відкритих джерел

Дівчина божиться, що про шахрайство майбутнього чоловіка і його батька – нічого не знала. 17 січня Морозюк заявила про розірвання заручин із Романом Гринкевичем.

Фото: з відкритих джерел

Подарунки хлопця, які були придбані на крадені кошти, вона обіцяє продати й передати кошти на потреби ЗСУ.

Морозюк розірвала заручини з Гринкевчем / Фото з Instagram

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Дружину Ігоря Гринкевича звільнили з "Львівської політехніки"

Професорку національного університету "Львівська політехінка" Світлану Гринкевич, яка є дружиною головного підозрюваного Ігоря Гринкевича, звільнили з навчального закладу.

Cвітлана Гринкевич звільнилася з Львівської політехніки після скандалів навколо її родини / Фото: Facebook

Гринкевич написала заяву на звільнення, і в університеті повідомили, що вже підписано наказ про її звільнення з посади професора кафедри маркетингу та логістики.

Світить строк до 12 років з конфіскацією майна

Працівники Державного бюро розслідувань 18 січня повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Ідеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його сина Романа та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній.

Слідство встановило, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

"Також було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень", - повідомили у Держбюро розслідувань.

У ДБР уточнили, що п’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Затримання Ігоря Гринкевича / Фото: Державне бюро розслідувань

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, зокрема перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України.

Батька заарештовано, а син утік

У четвер, 18 січня, львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його сину Роману та іншим учасникам злочинної схеми, які наживалися на ЗСУ, мали обрати запобіжний захід.

П'ятьом учасникам групи вже повідомлено про підозру та затримано, проте Роман Гринкевич переховується і його оголошено у всеукраїнський розшук.

Роман Гринкевич / Фото: instagram.com

"Якщо вам відомо про його місцеперебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав", – сказала радниця ДБР Тетяна Сапьян.

Раніше Роман Гринкевич стверджував, що діяльність його родини відбувалася нібито в умовах чинного законодавства, тож його родина не виправдовуватиметься, бо начебто "нема в чому", і тікати за кордон вони не планують.

Нагадаємо, що наразі тривають арешти майна, рахунків та власності компаній родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

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