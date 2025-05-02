Поліцейська збила дитину, а батька відвезли до ТЦК: подробиці скандалу на Одещині

На Одещині поліцейська збила дитину / © ТСН

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У місті Татарбунари на Одещині розгорівся гучний скандал після того, як за словами місцевої мешканки Тетяни Коновалюк, поліцейська на пішохідному переході збила 7-річну дівчинку, а коли батько прийшов до відділку з’ясовувати обставини, то його затримали та відвезли до ТЦК.

Про цю ситуацію Тетяна Коновалюк написала в соцмережі.

«Так склалося, що мій чоловік, Олександр Сухоліта, теж став очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки дитина була з ним. Він в цей час знаходився обабіч дороги біля переходу та спостерігав, як дитина пересувається через дорогу по переходу (дівчина йшла до батька — Ред.). Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу», — написала Тетяна Коновалюк.

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За словами Тетяни, батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину.

«Лише після його крику машина зупинилася. Чоловік підбіг і витягнув дитину з-під лівого колеса та перемістив її в нашу машину. Водійка при цьому не викликала швидку допомогу та поліцію, як про це зазначено в правилах дорожнього руху. При цьому вона перемістилася на пасажирське місце. Батько викликав поліцію, а поліція в свою чергу, викликала швидку допомогу», — розповідає Тетяна.

В коментарі для ТСН.ua Тетяна Коновалюк додатково розповіла, що після того, як наступного дня її чоловік направився до поліцейського відділку, то його звідти відвезли до ТЦК.

«Чоловіка викликали повісткою до поліції як свідка події, а виявилось, що це щось схоже на помсту. Ми поїхали вдвох, він зайшов до приміщення, але звідти його швидко повезли до ТЦК, хоча він до цих подій не був в розшуку. Там він пройшов ВЛК, але лікарі повідомили, що необхідно дообстеження. Мій чоловік гіпертонік, вночі у нього в ТЦК піднявся і не знижувався тиск, у нього стався гіпертонічний криз. Лікарі „швидкої“ сказали працівникам ТЦК, що якщо вони беруть відповідальність на себе, то вони його не заберуть, але чоловікові треба було терміново до лікарні», — каже Тетяна.

Про саме ДТП з дитиною пані Тетяна додала, що воно сталось на очах у її чоловіка.

«Дитина йшла з танців, переходила перехід, прямуючи до батька. Коли сталась ДТП, він був на емоціях, і плакав, і кричав, витаскував дитину з-під автівки. Автівка протягнула дитину 11 метрів. Чоловік дав два ляпаса водійці, але не бив. А вона зранку вже побігла до лікарні, що вона постраждала», — каже Коновалюк.

За даними Тетяни, її чоловік хоч і не перебував у розшуку ТЦК до цих подій, виявилось, що якимось чином він опинився у статусі розшукуваного.

«У нас три дитини, але одна дитина — під опікою. Чоловік в розшуку не перебував, в додатку „Резерв +“ зазначалось, що він є на обліку. Ми це перевіряли майже щодня. В розшуку він з’явився з 30 квітня, після того, як сталась ДТП»», — каже Тетяна.

В поліції Одеської області офіційно підтвердили, що співробітниця поліції здійснила наїзд на 7-річну місцеву дівчинку, коли та перетинала дорогу по пішохідному переходу.

«Дівчинку оглянули лікарі, вона отримала незначні садна, і була відпущена додому. Перевірка водійки на стан сп’яніння показала, що вона була у тверезому стані. Відносно водійки складено адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила поліс (договір) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення», — розповіли правоохоронці.

В той же час в поліції нам відповіли, що дії, пов’язані з мобілізацією, уповноважені коментувати військові, але якщо чоловік порушив мобілізаційне законодавство, то поліцейські мають право доставити його до ТЦК.

Нагадаємо, у Рівненській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.