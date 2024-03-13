"Батьки були соціально запущені": військовий медик розповів трагічну історію двох дітей з Бахмута

Військовий медик, у цивільному житті заступник мера Коломиї, Олег Токарчук розповів трагічну історію про двох дітей з Бахмута, батьки яких категорично відмовились евакуюватися.

Про це він сказав в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Зараз я згадую, це було двоє дітей у Бахмуті. Маленьких дітей, 3 і 4 роки. Це одна сім'я, батьки такі соціально запущені були. Вони, щоб ви розуміли, батьки залишилися в Бахмуті, а у нас там цивільні лікарні. А дітей ми терміново повезли на Дніпро. І там одна дитина померла, це точно я знаю. Батьки навіть не збиралися виїжджати", – згадує медик.

Олег Токарчук зазначив, що військові медики намагалися врятувати цих дітей.

"Мене, як дитячого травматолога, це насправді вразило дуже сильно. І ми так з командою працювали з цими дітьми, ми їх стабілізували. Взяли нашу дихальну апаратуру і повезли до Дніпра цих дітей", – сказав він.

Нагадаємо, військовий відповів, що Росія зробить з Україною після окупації.

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