"Батьки обирають між уколами та хворобою із жахливими наслідками": 5 фактів про вакцинацію дітей

Випадки кору, які знову виявляють в Україні, підвищили увагу батьків до вакцинації дітей.

Педіатриня Ірина Фединець розповіла 5 фактів про вакцинацію, через незнання яких люди часто нехтують важливими щепленнями.

Чому вакцини є саме від обмеженого переліку хвороб? Чому ми не вакцинуємося, припустимо, від нежитю?

Вакцини розробляють від найбільш небезпечних хвороб, через які можна померти чи отримати непоправні зміни в здоров‘ї. Тому від умовно всіх хвороб вакцин бути не може та й не потрібно, бо організм і так зможе подолати більшість простих збудників.

Поясню на прикладі звичайного ГРВІ, чи застуди. Існує понад 200 вірусів, які можуть спричиняти ГРВІ. Усі ці віруси мутують. Вгадати, з яким зі штамів риновірусу ви зустрінетесь, щоб провакцинуватись, неможливо.

На щастя, ГРВІ — це локальне запалення верхніх дихальних шляхів не є смертельною недугою. З вірусним ринітом організм може справитись сам, зазвичай без ускладнень. Та й існує багато лікарських засобів, які нам допомагають подолати нежить. Тому доцільності розробляти вакцину проти ГРВІ немає.

Чи правда, що якщо дитина часто хворіє на ГРВІ, які ускладнюються бактеріальними інфекціями, то треба вакцинуватися від пневмокока?

Так, правда.

У нормі пневмокок є у носогорлі багатьох людей. Коли ми застуджуємося або маємо хронічну хворобу — це знижує місцевий імунітет і пневмокок починає активно розмножуватись та активуватись, спричиняючи бактеріальні ускладнення. Найчастіше це бактеріальна пневмонія, гнійний менінгіт, гострий середній отит, гнійний синусит, бактеріємія. Це завжди важкі інфекції. І досі пневмокок залишається однією з основних причин дитячої смертності. Вакцинація знижує як захворюваність, так і носійство на більш ніж 90%. В Україні є проти пневмококові вакцини, які можна купити самостійно.

Навіщо вакцинувати дитину проти ротавірусу, якщо все одно є високий ризик підхопити цю інфекцію?

Поясню на простому прикладі: як хворіють вакциновані та невакциновані діти. По-перше, вакциновані або не хворіють взагалі, або переносять ротавірус у легкій формі. Без високої температури, з нечастою діареєю 2-4 рази на добу та інколи блюванням, хвороба зазвичай триває 3-4 дні. Невакциновані ж хворіють 10-14 днів, мають високу температуру, діарею по 7-8 разів на день, невпинне блювання, що в комплексі призводить до зневоднення організму. Нещеплені діти частіше потребують госпіталізації. При відсутності своєчасного лікування наслідками тяжкого перебігу ротавірусної інфекції є: зневоднення, гіповолемія (зменшення об’єму крові в організмі), дисбаланс електролітів, які регулюють усі життєво важливі процеси, та часом смерть.

Ротавірусом можна хворіти декілька разів. Перенесена хвороба не дає довічного імунітету. Вакцина ж надає захист проти 7 штамів ротавірусу. Зважаючи на те, що 90% дітей до 5-річного віку переносять ротавірусну інфекцію, сенс вакцинуватись безумовно є.

На цю ж тему — розповім про грип. Цього року спостерігалась дуже висока захворюваність на грип. Вакциновані або не хворіли зовсім, або ж переносили в легкій формі: тривалість хвороби до 5 днів, невисока температура, повна відсутність ускладнень. Невакциновані ж високо гарячкували 4-5 днів, часто мали ускладнення: отит, бронхіт, синусит, що надалі потребувало призначення антибіотика.

Які небезпеки може мати «звичайна» вітрянка?

«Звичайна вітрянка» якраз зовсім не звичайна. Насамперед — це тривалість хвороби до 10-14 днів, висипання, що нестерпно сверблять і при розчухах можуть інфікуватися. Вітрянка — це часті ускладнення у вигляді отитів та бронхітів, які насправді є герпесвірусними та про які ми думаємо, що від вітрянки «впав імунітет і знов дитина щось підчепила», і аж ніяк не пов’язуємо зі щойно перенесеною вітрянкою.

Найстрашніше ускладнення — нейроінфекція енцефаліт. Близько 10-20% всіх енцефалітів спричинені вірусом вітряної віспи. Варто сказати і про дорослих - вони набагато важче переносять вітрянку і мають вищий рівень ускладнень.

На щастя, від вітрянки є вакцина. Після 1 дози вакцини у дітей до 12 років формується довічний імунітет у 97%. В Україні ця вакцина є доступна на комерційній основі, є рекомендованою.

Як хворіють на інфекції діти з хронічними хворобами?

Діти з хронічними захворюваннями зазвичай хворіють набагато важче, ніж здорові діти.

Наведу кілька прикладів. Дитина з епілепсією, що захворіла на грип. Гарячка, типовий симптом цього вірусу, у таких дітей збільшує ймовірність виникнення судом.

Для дитини з дитячим церебральним паралічем чи м‘язовими дистрофіями кожен бронхіт/пневмонія — це справжній виклик. Таким дітям важко «відкашлювати» мокротиння. Діти з муковісцидозом більш вразливі до пневмоній та бактеріальних бронхітів.

В дитини з важким атопічним дерматитом вітряна віспа – ще та лотерея. Шкіра й так перебуває в постійно запаленому стані, а вітрянка додасть ще висипання, що «тріскаються» і залишають по собі ерозії, допоки підсохнуть.

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Для дитини з хронічними кишковими захворюваннями — непереносність глютену, хвороба Крона — важче і довше хворіють на ротавірусну інфекцію.

Більшість із вакцинокерованих інфекцій в дитини з імунодефіцитом можуть стати летальними.

Це лише невеликий перелік прикладів. Тому діти з хронічними захворюваннями становлять групу ризику по інфекційній патології, тому мають бути щеплені в першу чергу як обов‘язковими, так і рекомендованими вакцинами.

ТОП міфів про інфекції та вакцини, які можуть коштувати дитині життя

На жаль, доводиться нерідко розвінчувати міфи, які батьки поширюють між собою.

Найбільш абсурдний міф — краще перехворіти, ніж вакцинуватись.

Не краще. Ніхто не дасть гарантії, що дитина перехворіє на легку форму, без ускладнень.

Якщо дитину вакцинували, то у найбільш критичне, що може бути — це поствакцинальна реакція через 7-21 день: підвищення температури, червоний плямистий висип, збільшення потиличних лімфатичних вузлів.

Якщо ж дитина захворіла на кір, то в 6 зі 100 дітей трапляється пневмонія, у 1 дитини на 1000 енцефаліт, а 1 дитина на 500-1000 не виживе. Такі ускладнення кору, як пневмонія та енцефаліт, – це завжди стаціонар і завжди страждання дитини.

На терезах – «1 ін‘єкція» чи «хвороба і жахливі наслідки».

До слова, від дифтерії помирає 1 з 20 дітей, від правця 2 з 10.

Міф, який вже сотні разів розвінчували, але який досі живе — це те, що вакцини зумовлюють розвиток аутизму.

Часто такий міф можете почути з приводу щеплення вакциною КПК (кір/паротит/краснуха).

Некоректне дослідження 1998 року, проведене Е.Вейкфілдом, опубліковано в журналі «Ланцет». Згідно з даною статтею – щеплення КПК призводить до аутизму. Було досліджено аж 12 дітей із порушенням психічного розвитку, у 8 з яких потім діагностували аутизм.

Чому це міф?

Діагноз аутизм встановлюється близько 1 року, коли з‘являються перші симптоми. КПК проводимо в 1 рік. Відповідно щеплення і постановка діагнозу збігаються в часі.

Для коректності отриманих даних, треба досліджувати дітей вакцинованих і невакцинованих. І після 1998 року було здійснено багато таких досліджень. Вони показали, що серед невакцинованих дітей, частота аутизму така ж, як і у щеплених КПК.

Важливо: було проведено розслідування діяльності Вейкфілда. Виявилося, що він не тільки проводив дослідження, які не відповідають науковим стандартам, а й відверто фальшував їхні результати, отримуючи за це великі гроші від організації противників вакцинації.

У 2010 році Генеральний медичний суд Великої Британії визнав Вейкфілда винним і нечесним лікарем. У тому ж 2010 Вейкфілд був позбавлений ліцензії на лікарську практику. Журнал «Ланцет» повністю відкликав його статтю.

Міф 3 – «Не можемо вакцинуватись, бо не обстежені». Це найменш шкідливий міф, втім, через нього так багато дітей досі не отримали важливі щеплення.

Спростовую – вакцина не може викликати хворобу і не може погіршити стан здоров‘я щепленого.

Лікар здійснює огляд пацієнта перед вакцинацією: розпитує та оглядає. Якщо пацієнт почуває себе добре, якщо не виявлено ознак гострого захворювання, то щеплення безпечно можна проводити.

Аналізи здавати перед вакцинацією не потрібно. Це зайвий стрес для дитини.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, що грудне вигодовування зменшує біль під час вакцинації дітей.

Також ми пояснювали, як поєднати щеплення підлітків проти коронавірусу з іншими вакцинаціями.

Додамо, що раніше Україна отримала 190 тисяч доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу. Також йдеться про також 60 тисяч доз комбінованої вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту B та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).

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