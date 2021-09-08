Батьки прийшли підтримати, сусіди шоковані: що відомо про родину Таїсії Петрової, яка підстрелила вчителів із арбалета

Що насправді змусило до того спокійну дівчину взяти арбалет та піти з ним до школи - відповіді прокурори чекають від експертиз.

Два місяці арешту без права на заставу. Полтавський суд обрав запобіжний захід 19-річній дівчині, яка поранила двох педагогинь із арбалета. Інцидент стався два дні тому в одній із місцевих шкіл. Дівчина зі зброєю в руках без жодних перешкод зайшла до приміщення і поранила двох вчителів.

Про те, що змусило її це зробити - 8 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У кайданках і під конвоєм - 19-річну дівчину ведуть до судової зали. Сьогодні вона почувається не так впевнено, як два дні тому у школі, де колись вчилася.

"Мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Я не хотіла б", - сказала вона.

Два дні тому з арбалету дівчина поцілила у двох педагогинь в одній з полтавських шкіл. У заклад зайшла безперешкодно, одну вчительку поранила у спину, іншу- в руку. Все це - на очах у дітей.

Рани виявились не смертельними, одну педагогиню відпустили лікуватись додому, інша - досі в лікарні. Від коментарів обидві утримуються.

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В школі, де і сталася стрілянина, досі, на третій день після інциденту, нема охоронців. На вході чергові працівниці. Того ранку саме одна з них не побачила дівчину з арбалетом, тож та потрапила у приміщення.

За словами директорки навчального закладу, Валентини Олійніченко, з дітьми, які стали свідками інциденту, працював психолог.

Підозрювана вчилась тут до 5-го класу. Згодом двічі змінювала місце навчання. Нині на суді розповідає: дістати арбалет її змусив булінг. Мовляв у кожній школі її цькували і діти, і вчителі. Але чому вчинила стрілянину саме тут - не може пояснити.

"Спеціально били так, щоб не було синців. Штовхнули під ніжку, щоб не було видно. Адміністрація школи і вчителі як такого тілесного насильства не застосовували. Вони якось часто морально тиснули", - розповіла Петрова.

На суд дівчину прийшли підтримати батьки, втім з пресою вони не спілкуються. Родина живе у гуртожитку поблизу школи, де дівчина стріляла з арбалета. Сусіди розповідають: Таїсія - молодша донька. Про родину нічого поганого сказати не можуть.

"Я от виходжу з онукою гуляти, я її бачила. Вона вийшла - коли привіталась, коли ні. Пішла собі дівчина. Вона ніколи не зачіпала, ніколи ні з ким у конфлікт не вступала. Дуже шкода. Шоковані, давно людей знаємо", - розповіла одна з них.

Що насправді змусило до того спокійну дівчину взяти арбалет та піти з ним до школи - відповіді прокурори чекають від експертиз. Вони мають показати, чи були підсудна у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. І чи здорова психічно.

Новини України: Полтавський суд оголосив 19-річній дівчині арешт без права на заставу

"Це судово-криміналістичні експертизи щодо знаряддя вчинення злочину, а також судово-психіатрична експертиза з метою визначення психічного стану здоров'я підозрюваної", - пояснив заступник керівника Полтавської окружної прокуратури Вадим Лук'янченко.

Обвинувачі наполягають на двох місяцях арешту без права на заставу. Саме таке рішення і виносить суд. Таїсію Петрову везуть у СІЗО. За замах на убивство їй загрожує 15 років за гратами або довічне ув'язнення.

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