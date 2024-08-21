Росіяни біля дитячого кафе вбили 15-річного Діму Гречаника: подробиці трагедії на Запоріжжі

Росіяни на Запоріжжі атакували дитяче кафе у селі Малокатеринівка. Четверо підлітків та 18-річна дівчина зазнали поранень. 15-річного школяра, попри всі зусилля, медики врятувати не змогли.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

"Насамперед хочу сказати, що у Малокатеринівці трагічним був не лише день напередодні. Ніч тут теж була неспокійною. Близько опівночі ворог знову атакував село з артилерії. Від прильотів загорілися кілька приватних будинків. Але на щастя минулося без жертв", - каже Кіра Овес.

Напередодні росіяни обстріляли дитяче кафе, його ворожий снаряд перетворив на згарище.

У кафе після обстрілу спалахнула пожежа

"Коли ми приїхали сюди, побачили багато крові, дитячі іграшки та речі. Біля цього закладу завжди чимало дітей, кажуть місцеві, і вчора постраждало 4 підлітків та дівчина, 18 років", - додає кореспондентка ТСН.

"Вероніка, яка працювала у цьому кафе. У неї незначні осколкові поранення, одна дівчинка 12 років Єва, її вже прийняли і мама була з нею їй сильно розірвало ручечку", - каже староста Малокатеринівки Людмила Волик.

Людмила Волик.

"Я знав цих дітей особисто, це наші діти, це мої діти. Я з ними працюю постійно, я з ними мешкаю на цій вулиці. Так само тут знаходиться дитина моя ,яка теж гуляє, але дякувати Богу сьогодні її тут не було", - каже поліцейський офіцер Кушугумської громади Сергій Волик.

Поліцейські та містяни кинулися на допомогу дітям. Найтяжчим, кажуть був 15-річний хлопець, який попри усі зусилля медиків, загинув у реанімації.

Окупанти вдарили по дітях на Запоріжжі

"Це Гречаник Діма, батьки якого раділи, що він отримав виклик до ліцею, де він мав навчатися", - каже Людмила Волик.

Поруч із кафе - дитячий майданчик та футбольне поле. Приліт стався буквально за півгодини до початку тренування - тут мало зібратися кілька десятків дітей, каже староста. Важко навіть уявити, якби терористи вдарили саме тоді. Двоє з дітей, які зазнали порань біля кафе, досі у лікарні. Їхній стан тяжкий.

У Кушугумській громаді сьогодні день жалоби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДОБИВАЛИ ВНОЧІ! Після АТАКИ ДИТЯЧОГО КАФЕ, РОСІЯНИ гатили по селу. НАЖИВО з місця трагедії

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