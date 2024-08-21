Росіяни біля дитячого кафе вбили 15-річного Діму Гречаника: подробиці трагедії на Запоріжжі

Окупанти обстріляли дітей на Запоріжжі.
Росіяни на Запоріжжі атакували дитяче кафе у селі Малокатеринівка. Четверо підлітків та 18-річна дівчина зазнали поранень. 15-річного школяра, попри всі зусилля, медики врятувати не змогли.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.
"Насамперед хочу сказати, що у Малокатеринівці трагічним був не лише день напередодні. Ніч тут теж була неспокійною. Близько опівночі ворог знову атакував село з артилерії. Від прильотів загорілися кілька приватних будинків. Але на щастя минулося без жертв", - каже Кіра Овес.
Напередодні росіяни обстріляли дитяче кафе, його ворожий снаряд перетворив на згарище.
"Коли ми приїхали сюди, побачили багато крові, дитячі іграшки та речі. Біля цього закладу завжди чимало дітей, кажуть місцеві, і вчора постраждало 4 підлітків та дівчина, 18 років", - додає кореспондентка ТСН.
"Вероніка, яка працювала у цьому кафе. У неї незначні осколкові поранення, одна дівчинка 12 років Єва, її вже прийняли і мама була з нею їй сильно розірвало ручечку", - каже староста Малокатеринівки Людмила Волик.
"Я знав цих дітей особисто, це наші діти, це мої діти. Я з ними працюю постійно, я з ними мешкаю на цій вулиці. Так само тут знаходиться дитина моя ,яка теж гуляє, але дякувати Богу сьогодні її тут не було", - каже поліцейський офіцер Кушугумської громади Сергій Волик.
Поліцейські та містяни кинулися на допомогу дітям. Найтяжчим, кажуть був 15-річний хлопець, який попри усі зусилля медиків, загинув у реанімації.
"Це Гречаник Діма, батьки якого раділи, що він отримав виклик до ліцею, де він мав навчатися", - каже Людмила Волик.
Поруч із кафе - дитячий майданчик та футбольне поле. Приліт стався буквально за півгодини до початку тренування - тут мало зібратися кілька десятків дітей, каже староста. Важко навіть уявити, якби терористи вдарили саме тоді. Двоє з дітей, які зазнали порань біля кафе, досі у лікарні. Їхній стан тяжкий.
У Кушугумській громаді сьогодні день жалоби.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДОБИВАЛИ ВНОЧІ! Після АТАКИ ДИТЯЧОГО КАФЕ, РОСІЯНИ гатили по селу. НАЖИВО з місця трагедії
Читайте також:
- Армія РФ ударила по кафе на Запоріжжі: в лікарні помер підліток
- Загарбники знову вдарили по Малокатеринівці, де напередодні від обстрілу загинула дитина
- Обстріл дитячого кафе в Запорізькій області: постраждалих вже дев'ять, з них шість дітей