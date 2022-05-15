Батьки сопілкаря Kalush Orchestra радіють перемозі одного сина на Євробачення, на іншого - чекають із перемогою з війни

Батьки сопілкаря Kalush Orchestra радіють перемозі одного сина на Євробачення, на іншого - чекають із перемогою з війни

Вони не такі відомі, як пані Стефанія, але цієї ночі хвилювалися не менше, ніж вона.

Мами іще трьох учасників гурту Kalush Orchestra з Волині - Ігоря Діденчука, Віталія Дужика та Тимофія Музичука, плакали із сім’ями під час перемоги гурту на Євробаченні, йдеться в ТСН.

Перед виступом сина пані Світлана намагається заспокоїти себе співом. Жінка переживає одразу за двох своїх синів – Тимофія, який співає за Україну, і за молодшого Назара, який зараз її боронить. «Молю Бога, щоб скоріше закінчилася ця війна», - каже Світлана.

Жінка – викладачка гри на бандурі. Саме вона і прищепила старшому сину любов до музики. У музичну школу Тимофій їздив за шість кілометрів від їхнього села, вчився грати одразу на кількох інструментах. «Він пішов на баян, а через деякий час ще на сопілочку, я його скрізь за собою, так як мама-музикант», - каже Світлана Музичук.

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Повірити в те, що за Тимофієм ці слова зараз наспівує весь світ – батьки й досі не можуть. «В мене тут шось вистрибує, гордість розпирає», - кажуть батьки.

Загорнувшись у прапори, у телевізорі намагаються спіймати погляд сина. Сльози на очах з’являться не лише у матері, але й у батька.

Аби бодай якось підтримати Тимофія - мати співає разом з ним. Її серце, каже жінка, зараз там, у Турині. А за секунду завмирає: чує останні слова, сказані солістом гурту - Олегом Псюком - після виступу із закликом врятувати людей із Азовсталі.

Вона не може дочекатися, коли ведучі оголосять результати голосування глядачів. На останній цифрах серце ледь не вистрибує.

Як матері учасників Kalush Orchestra зустрічали перемогу синів

За хлопців вболіває і родина іншого учасника - Віталія Дужика. Після оголошення результатів конкурсу, батьки не стримують емоцій.

І хоча вже глибока ніч телефон пані Світлани не замовкає ні на хвилину. Але ж вона чекає на головний дзвінок - від сина. І поки він ще на сцені не втримується, пише йому повідомлення. Жінка впевнена, після сьогоднішньої перемоги мусить бути інша - головна – на полі бою.

«Україна переможе», - каже жінка, бо цього чекає найбільше за усе.

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